特企／不要對我尖叫X魏姐包心粉圓 季節限定品暖心上市
不要對我尖叫日常茶間—將在12月上市風靡全台的魏姐包心系列飲品，「魏姐包心粉圓」於90年代創立於宜蘭羅東，粉圓內餡包有紅豆、綠豆等等，而且粒粒分明，光滑圓潤，成為台灣擁有超高人氣的包心粉圓專門店，魏姐包心粉圓口感彈牙，每吃一口都唇齒留香，獨特的口感為這片土地寫下新的記憶里程碑，在今年的秋冬與不要對我尖叫為我們帶來不一樣的記憶味蕾，給「無論是旅居何處的旅人，都能品嚐最道地的台灣味」。
魏姐包心粉圓使用天然木薯粉製作而成，在90年代就堅持純天然健康的製作方式，不添加任何化學防腐劑，並獲得宜蘭衞生優級冰品的殊榮，軟中帶Q越嚼越有香氣搭配任何飲品及冰品都是極致享受，即使未能前往宜蘭品味，現在不要對我尖叫日常茶間讓你隨時滿足舌尖味蕾，全台的門市都可以品嚐美味地道的包心粉圓，大家記得前去尖叫點一杯黯然銷魂的魏姐包心系列飲品。
此次「不要對我尖叫日常茶間」為大家搭配好魏姐包心系列飲品，包括尖叫的招牌飲品冬瓜菊花搭配上Q彈香氣滿滿的綠豆包心，滿滿的五感享受在這杯完美呈現給尖叫與魏姐的粉絲們，秋冬之際也同步獻上魏姐的桂圓紫米，滿滿的地道回憶口味加上尖叫人氣黑糖珍珠歐蕾，每一口都是溫暖幸福，經過尖叫的門店千萬不要錯過這波魏姐包心限定。