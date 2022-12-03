鋼琴女神「炸腹肌」真實想法全說了！辣嗆：別啥都貪贊助
馬來西亞鋼琴女神「李元玲」擁有精緻五官、火辣身材，在IG坐擁252萬人追蹤，除了會彈鋼琴、跳芭蕾以外，她也經常跑健身房，甚至嚴格控管飲食。她昨（2）日在IG限時動態分享自己健身幾年來的「真實想法」，更以2點表示「別什麼都貪贊助」。
娛樂中心／綜合報導
李元玲昨日在IG限時動態發文，透露自己健身幾年來，花錢給會費、花錢請教練、花錢買裝備，「我從來不討贊助，有兩個原因。第一，沒有免費的贊助和服務，拿了別人的東西就要宣傳，我要宣傳最真實的Testimony（證明）幫助更多人，而不是因為拿了贊助而幫人宣傳」。
李元玲接著說：「第二，其實也沒有什麼第二，運動是生活的一部分，有能力消費就給錢，別什麼都貪贊助」，最後，她也直呼「難道有錢買衣服，沒錢替自己的健康買單？」並附上一張「炸腹肌」的運動美照。
事實上，除了規律健身運動，她先前也分享自己平常的飲食，像是雞胸肉、水煮蛋、花椰菜、蝦仁、酪梨、水煮青菜和鮭魚等，都以原型食物為主。更曾透露「保持健康美麗」的秘訣，「不酒不煙，不吃煎炸油膩，不吃宵夜，不吃甜點，不服用減肥產品。傳統的自律永遠不會虧待你的付出」。（編輯：郭佩蓉）