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佛系減肥真的行？專家「12招懶人必學」：不知不覺瘦下來

▲減肥不代表一定要少吃，營養師程涵宇分享12招「佛系減肥」方式，正確的觀念不會走上錯誤的路更不會繞遠路。（示意圖／取自photo AC）
▲減肥不代表一定要少吃，營養師程涵宇分享12招「佛系減肥」方式，正確的觀念不會走上錯誤的路更不會繞遠路。（示意圖／取自photo AC）

記者鍾怡婷/綜合報導

自然變瘦有秘訣，營養師程涵宇就分享，瘦下來並不等於少吃，若是吃少吃錯可能還會越變越胖，更糟糕的是拖累代謝，讓減重這件事變得更加困難！對此，她也分享了12招佛系減肥，觀念正確直接不會走上錯誤的路更不會繞遠路，不用特別做什麼重大改變也能健康瘦下來。

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▲程涵宇營養師分享，12招佛系減肥法，讓你在不知不覺中瘦下來。（圖／取自《程涵宇營養師》FB）
▲程涵宇營養師分享，12招佛系減肥法，讓你在不知不覺中瘦下來。（圖／取自《程涵宇營養師》FB）
（一）晚餐後不吃＋（二）睡前2小時不吃：有大規模研究調查8153個日本人，發現睡前2小時才在吃晚餐、晚餐後還在吃零食的人，會胖、會胖肚子、跟高血壓高血脂有關，如果是睡前2小時才吃晚餐的女生還會高血糖，所以越晚吃越多東西越不好，程涵宇特別叮囑想減重的民眾們，宵夜千萬不要再吃了喔！

（三）足夠蛋白質助代謝：豐富蛋白飲食可以促進每天高達 80-100卡路里的新陳代謝，還能提供飽足感。

（四）健康零食備好好：減少吃不健康零食的機會！家裡不要常備有不健康零食，不然看到就想吃，想到也想吃，快要過期也會吃，請直接不要買杜絕吃進去的可能。真的要備零食請準備堅果、海苔、無糖優格這類的零食，富含蛋白質又美味，還能增加飽足感，減少飢餓感。

（五）無糖生活：避免誘發胰島素阻抗促進身體慢性發炎增加肥胖。

（六）高纖飲食：增加飽足感自然而然然不會吃進過多熱量，而且還能當肚肚好菌的食物降低肥胖機會。

（七）吃益生菌：調整消化系統健康，好菌幫助減重。健康的腸道細菌幫助降低發炎反應，穩定食慾、阻止飲食中油脂的吸收（加氏乳酸桿菌）。

（八）喝水助代謝：喝水助減肥助代謝是真，喝500ml的水在一個小時內可以幫助燃燒熱量24~30%。

（九）喝黑咖啡：幾乎不含熱量，咖啡因提升代謝3~11%，168間歇性斷食也能喝。

（十）睡飽飽：可以幫助穩定食慾及代謝，研究發現睡不飽的人變胖機會高出55%，請大家要好好睡覺。

（十一）避免加工食品：減少吃進大量的糖、脂肪、熱量的機會。

（十二）拒絕精製澱粉：精製澱粉多是去除了纖維及維生素及礦物質，幫助減肥的都沒留下，只剩下快速吸收及容易消化，導致一下就餓又不會飽不小心吃進更多熱量。

不過除了日常生活需要注意外，聯安診所健康管理中心主任洪育忠醫師也曾呼籲，錯誤的減重行為，反而會導致肌肉不斷流失，最後胖回來的全是脂肪，即便體重一樣但基礎代謝率卻降低，反而更加容易發胖，建議不論是追求完美體態，或是想要擺脫所謂的易胖體質，適當的運動可以減少內臟脂肪增加肌肉，提高身體的代謝率來保持健康。

▲程涵宇營養師分享正確的減肥方法，好好遵守就能不知不覺瘦下來。（圖／程涵宇授權提供）
▲程涵宇營養師分享正確的減肥方法，好好遵守就能不知不覺瘦下來。（圖／程涵宇授權提供）

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