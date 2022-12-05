女孩們當心！女子因不明原因「肚臍出血、腹部腫脹」診斷後驚爆為「子宮內膜異位症」

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腹部疼痛腫脹、肚臍出血不可輕忽根據英媒Mirror報導，40歲的謝麗（Ceri Bruinsma）是兩個孩子的媽媽，她的肚臍自兩年前起，就不知何故突然開始流血，出血症狀在經期尤爲明顯。她一直有痛經的毛病，因此從那時開始，每個月除了要忍受劇烈的經痛，還要忍受肚臍出血的毛病。接著，謝麗的體重開始瘋狂飆升，整個人不受控制地膨脹起來，她穿不下所有衣服，只好改穿孕婦裝。在她的腹部開始變得更加腫脹、疼痛後，她決定前往醫院求醫。
經過婦科醫生診斷，謝麗被確診為「子宮內膜異位症」，這是一種子宮內膜組織在身體其他部位生長的疾病，會導致身體部位疼痛、月經量大和生育問題，疾病形成的原因不明，且無法根治。醫生在她的子宮內膜發現了一塊大的息肉，並將她轉診到利物浦婦女醫院接受治療。
▲ 患者最終接受手術切除子宮內息肉。（示意圖／Pixabay）
什麽是子宮內膜異位症？子宮內膜異位症，指的是子宮外部長出一些組織，導致腹部疼痛難忍。這種疾病最常波及卵巢、輸卵管和骨盆內襯組織。子宮內膜樣組織也可能出現在盆腔器官所處區域之外，但這種情況極其罕見。
子宮內膜異位症的症狀一、經期疼痛（痛經）
二、性交疼痛
三、排便或排尿疼痛
四、月經量過多
五、不孕症
根據皇家婦產科學院的數據，自疫情蔓延以來，隨著保健意識開始提升，越來越多女性開始注重婦科檢查，像謝麗這樣的病人比比皆是。在醫院治療時，她的腿已經開始腫起來，幾乎不能走路。接受切除息肉手術後，謝麗的肚臍暫時停止流血了，但僅僅4個月後，症狀再次出現。她的主治醫生直言，即使是切除子宮，也不能保證子宮內膜異位症不會消失。唯有做好預防措施，身體出現異樣時及時察覺、及時求醫，才是治療的上上之策。
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