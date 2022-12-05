美國女子腹痛、便血延誤就醫竟演變成「第三期結腸癌」！醫促民眾改變生活方式降低患癌風險

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便血、暴瘦竟是結腸癌症狀根據外媒Insider報導，蕾妮開始覺得身體疲累，更在沒有刻意節食的情況下暴瘦40磅。她照鏡子時自覺臉色蒼白，捐血時更被護士告知，她的血液中鐵含量極低，但醫生只是告訴她，這可能與飲食或月經週期有關。當她好幾次出現便血的情況時，醫生依然堅持問題不大，有可能是「吃了火龍果等紅色的食物」。
某日，她在外出時突然感覺一陣天旋地轉、不停冒冷汗、想吐，上厠所時依然有便血的情況。這次她終於上醫院接受詳細的身體檢查，連帶做了糞便測試。診斷結果很不樂觀，蕾妮被診斷出患有第三期結腸癌。醫生在她的腸道中發現一個「棒球大小的腫瘤」，立馬決定進行手術切除。蕾妮一共進行了好幾項手術，包括切除腫瘤、34個淋巴結和一段23厘米長的結腸。醫生發現，腫瘤並沒有擴散到她的肺部和淋巴系統。但很遺憾的是，若她在幾年前接受癌症篩查，結果可能會完全不一樣。
▲ 民眾受促每兩年做一次糞便潛血檢查，及早獲得診治。（示意圖／Pixabay）
年輕人患結腸癌機率持續上升根據美國癌症協會的數據，在過去三十年裡，美國50歲以下人群的結腸癌發病率持續上升。初期的腸癌可能難以被診斷，患者會出現腹痛、便秘、腹瀉、體重減輕和疲勞等看起來很普通的症狀，更可能會被誤診為痔瘡、腸胃炎或腸易激綜合徵。若及早發現，直腸癌是可治療的。若癌細胞沒有擴散，五年內存活率約為90%。
改變生活方式以降低結腸癌風險一、多攝取蔬菜、水果和全穀物
二、適度飲酒
三、戒菸
四、養成規律運動習慣，每次至少30分鐘
五、維持健康體重
六、每兩年做一次糞便潛血檢查
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