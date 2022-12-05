「類固醇藥物」副作用太可怕？新研究：可改變人類大腦結構恐影響心理健康

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類固醇是什麽？類固醇並不是有害物質，人體內本來就有類固醇，它是腎上腺皮質分泌出的一種荷爾蒙，主要功能是抑制人體細胞的發炎反應跟免疫力、調節醣類、蛋白質、脂質的代謝、生長激素分泌、電解質的平衡等各種生理機能。
研究：類固醇藥物改變大腦結構根據外媒Health Day報導，一項荷蘭研究報告稱，長期使用類固醇藥物，可能改變大腦結構，導致大腦內某些部分縮小或增長。與不服用類固醇藥物的患者相比，服用類固醇的人，大腦中的白質組織似乎不完整。研究表明，類固醇藥物會影響與思維、推理和情緒處理相關的大腦區域的變化，因此研究人員認爲，這項研究有助於解釋長期服用類固醇的患者，其心理健康會有所改變，包括焦慮、抑鬱和狂躁的症狀。
▲ 長期服用類固醇的患者心理健康有所改變，包括焦慮、抑鬱和狂躁症狀。（示意圖／Pixabay）
研究人員找來英國的2萬5千名參與者，其中有222名通過輸液或藥丸方式服用類固醇的患者、557名使用吸入型類固醇以治療哮喘及肺部疾病的患者，以及其他2萬4千多名未服用類固醇的患者進行比較。結果表明，服用類固醇患者大腦中的白質較少，這可能與使用糖皮質激素的患者的神經副作用有關。
研究參與者也參加了衡量腦力和情緒測試。全身性使用類固醇的患者，在一項測量大腦處理速度的測試中，明顯表現得更差，他們的抑鬱、不安情緒、疲勞或嗜睡症狀明顯更多。採用吸入型類固醇的患者，僅是表現出身體上的疲勞。
克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）的神經放射學專家瓊斯（Dr. Stephen Jones）博士直言，「類固醇藥物會對大腦產生影響，也會改變內分泌，長期使用慢性類固醇的患者，可能會出現肥胖症狀」。這項研究證實類固醇確實改變大腦中的某些結構，但在未來需要進一步的研究，以證實這些變化是否是不可逆轉的腦損傷跡象。
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