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從氣喘、嘴唇變藍、到神智不清　「敗血症」6大症狀惡化快奪命也快

從氣喘、嘴唇變藍、到神智不清　「敗血症」6大症狀惡化快奪命也快
從氣喘、嘴唇變藍、到神智不清　「敗血症」6大症狀惡化快奪命也快

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敗血症（Sepsis），是一種罕見但病發起來隨時會奪命的可怕疾病！它是由感染引起，使得我們的免疫系統反應過度，開始損害組織和器官，導致全身性嚴重發炎。

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根據外媒Mirror報導，最容易患敗血症的人是幼兒、嬰兒和老人。敗血症最常見的部位包括肺部、皮膚和消化系統，其中近25%的病例發生在泌尿系統。值得注意的是，由於敗血症的許多跡象與尿路感染的症狀相似，容易導致誤診。

以下是敗血症從發作到惡化，你所需要知道的所有症狀：

以下是敗血症從發作到惡化，你所需要知道的所有敗血症症狀。

在早期，敗血症的症狀包括：

  • 發燒
  • 總體感覺不舒服
  • 頭暈
  • 虛弱
  • 開始有點神智不清
這與尿路感染的症狀類似，使我們很容易錯過、混淆這些症狀。為此，醫生指出辨識早期征兆的一個好方法，就是檢查心率和呼吸頻率：「脈搏高於90，呼吸頻率高於每分鐘22次，可能能及時發現異常。正常的呼吸率是每分鐘12至16次。敗血症早期呼吸常常會很費力、胸部感覺被吸住，也很嘈雜。」

隨著症狀的發展，患者的嘴唇可能會變藍，說話開始變得含糊不清，並可能出現噁心和嘔吐等症狀。

翻攝自unsplash
翻攝自unsplash
一般來說，嚴重的肌肉疼痛、尿量減少比較不可能和敗血症相關。不過，敗血症還有一些症狀比其他症狀更容易識別，例如皮膚出現斑點或皮疹，不會褪色，就是敗血症的典型症狀，也常見於腦膜炎。

醫生總結了以下六大要點：

  1. 言語不清或意識模糊
  2. 極度顫抖和肌肉疼痛
  3. 無尿
  4. 嚴重呼吸困難
  5. 感覺自己快要死了
  6. 皮膚有斑點
所有這些都是敗血症的常見症狀。

 

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