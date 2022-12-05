成大新校長沈孟儒明年2／1上任　首要為新生增聘心輔老師

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沈孟儒在記者會表示，成大已經有91年的歷史，如今有9大學院、附設醫院與近期成立的2個新興學院，未來擔任校長之際，將引領全校師生並鏈結校友，建立全球最有價值的品牌，讓成功大學成為名副其實的全台首學。
對於治校理念，沈孟儒提出4大躍升與3個溫馨有感的基磐建設，在教育躍升方面，將成立大一新生支持辦公室，輔助生涯學術規劃及跨域探索；加強心輔及緊急求救資源，招攬專兼任資深心輔師；增加自習及社團空間，完善體育設施；支持增加跨域實作課程及學分學程。
沈孟儒指出，先前看到學生墜樓意外，是他心中最痛，許多學生進入大學是第一次離家，雖然學校一直以來都有輔導機制，同時由導師協助，但上任第一件事想加強、成立大一新生支持辦公室，輔助學生生涯學術規畫及跨域探索，並加強心理輔導與緊急求救支援，招募更多的資深心理輔導老師。
研究躍升方面，將建立單一窗口，優化新進老師與外籍老師職涯；緊急紓困經費，穩定基礎研究發展；完善尖端研究團隊制度，推動前瞻研究攻頂計畫；成立長青計畫禮敬資深老師，以其豐富研究經歷為養分，培植新進老師學術發展。
產學躍升將著重產業出題、學界解題、民生應用、永續發展；國際躍升將關注國際移動、全球典範、在地品牌、區域鏈結。
醫師出身的他強調，上任後將會像在當醫師接受掛號一樣，把門診改為「校長時間」，接受師生及員工的「掛號」，面對面溝通、傾聽、解決問題。
對於任內將展開的沙崙醫院興建計畫，他預言未來30年，台南市的中心將逐漸轉移到沙崙，形成2大市中心型態，主要在於沙崙交通便利、腹地廣闊，因此沙崙醫院的興建也就格外重要，目前相關經費仍在持續爭取中，希望擘畫一個完整的藍圖。