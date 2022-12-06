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東吳大學聯手新科工程、TeamT5　打造反網路勒索應變小組

▲東吳大學今（6）日與新加坡科技工程公司、TeamT5公司等，成立全台第一個「反網路勒索攻擊應變小組」。圖為東吳資安卓越中心即時監控全球病毒。（圖／東吳大學提供）
▲東吳大學今（6）日與新加坡科技工程公司、TeamT5公司等，成立全台第一個「反網路勒索攻擊應變小組」。圖為東吳資安卓越中心即時監控全球病毒。（圖／東吳大學提供）

記者李琦瑋／台北報導

東吳大學今（6）日與新加坡科技工程公司、TeamT5杜浦數位安全公司、台灣資安長協會、中華資通訊法律協會簽屬聯盟協議，成立全台第一個「反網路勒索攻擊應變小組」，將針對一般企業或組織提供完整的因應對策，包括資安軟體與硬體設備、資安威脅情資以及人員教育培訓，都能有效保護商業資產與機密資料，成為資安防護的最強後盾。

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網路勒索軟體是一種惡意軟體，以加密設備上的文件來威脅受害者，要求受害者支付贖金（通常是加密貨幣）才能解密文件。據調查，全台近3年有超過7成的台灣企業曾遭勒索病毒襲擊，其中不乏知名企業或子公司，小則損失千萬，動輒損失上億。勒索病毒會不斷演變出新的變種，或與其它惡意軟體結合，形成更有威脅的攻擊行為，進而影響到服務或企業的正常運作。

此次，新加坡科技工程公司（ST Engineering）由網路資安總裁吳膺俊與資安高級副總裁林有立率隊來台，除了跟東吳大學資安卓越中心簽署合作協議之外，也邀請台灣知名的TeamT5杜浦數位安全公司、台灣資安長協會、中華資通訊法律協會等共同成立「反網路勒索攻擊應變小組Counter-Ransomware Task Force」，希望能夠一起打擊網路勒索攻擊事件，有效掌握無國界的駭客攻擊，並提供最專業的威脅情資研究，達到最佳防禦效益。 

TeamT5杜浦數位安全公司創辦人蔡松廷表示，TeamT5投入資安領域多年，擁有一流的威脅情資研究與資安產品，致力協助政府與企業，對抗來自網路間諜團體的進階持續性威脅（APT），其中，最特別的是TeamT5對亞太地區的APT駭客族群有深入瞭解與研究，能掌握最多的作案細節與手法，具備事件後續追查的能力。

近年勒索軟體（ransomware）對企業和各類組織的攻擊事件頻傳，不僅影響日常營運，更造成鉅額損失。蔡松廷建議可從技術面與管理面，採取應變措施，在技術面，公司內、外的技術團隊必須隔離感染來源，控制損害層面；收集具體事件資料，詳細調查事件發生經過，堵住系統漏洞；由專家進行有效復原措施，協助企業持續營運。

在管理面，則應評估與計算事件帶來的損害；談判勒索贖金，雖然同時部分專家也會提出不談判、不支付贖金的建議；經營對外關係，降低對品牌形象的負面衝擊。

台灣資安長協會理事長郭自勇表示，東吳大學能夠促成新加坡科技工程公司與TeamT5公司以及2大法人協會的合作，對於企業資安部門來說這個應變小組不僅是強而有力的技術後盾，更屬一項創舉。未來資安長協會將提供最新資安情資給資安長。

中華資通訊法律協會教授余啟民說，面對網路勒索這個議題，其中有許多法律問題值得探討，中華資通訊法律協會也願意做為應變小組的法律後盾，協助企業因應各種資安法律問題。

東吳大學校長潘維大提到，美國政府剛主辦第2屆反勒索軟體倡議（Counter-Ransomware Initiative）會議，邀集37國與13個國際企業的代表參加，討論因應勒索軟體和其他網路犯罪的日增威脅，而東吳大學呼應這個全球關注的課題，籌組「反網路勒索攻擊應變小組」，未來將在強化資安的工作上，共同響應國際倡議；針對提高網路韌性以預防勒索攻擊、改善金融機制防止勒索軟體獲利，以及透過執法行動打擊勒索攻擊等，將隨時關注國際發展，供國內主管機關參考。

此外，東吳大學資安卓越中心今天也與新加坡科技工程公司以及TeamT5杜浦數位安全公司分別簽署合作協議，未來將結合新加坡科技工程公司在全球領先的資安設備硬體技術與TeamT5在對抗惡意程式與進階持續性滲透攻擊一流的軟體實力，在資訊安全（含IT與OT）最新資訊蒐集分析、網路間諜威脅情資研究、資安人才培育等，進行交流與合作。加上原先已經跟新加坡CFC-APAC公司以及以色列網路資安訓練中心ThinkCyber合作的資安攻防模擬實作平台（Cyberium Arena）、ISO27001系列證照課程等，提供國內各界最新、最優質的資安培訓課程。

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