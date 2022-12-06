蔡尚樺告別千萬套房「大規模斷捨離」 曝30歲後心境轉變
33歲的蔡尚樺從主播轉型成主持人，屢次受到金鐘獎肯定的她，在工作上不斷挑戰自己，前陣子也宣布參戰體育界，加入「T1 LEAGUE」擔任策略行銷長。蔡尚樺上月底發文宣布自己準備換新房，今（6）日稍早也分享自己斷捨離的心路歷程，引來大批網友共鳴。
記者侯家瑜/綜合報導
蔡尚樺前年砸1000多萬買下一間小套房，近來又購入新屋準備換房，她分享搬新家後，開始進行大規模斷捨離，形容某種程度上，是跟上個階段的自己告別，「離開熟悉的街區、常光顧的小吃、既定習慣的生活模式到新的地方重新開始。」認為當中最有趣的事，就是在打包時，總發現總有些東西，是不管輾轉搬了幾次家，就是捨不得丟，「以前上課和同學傳的紙條、學生時代為賦新詞強說愁的日記、一堆朋友網友寫的卡片明信片，總覺得這些物品承載了太多感情無法割捨。」
蔡尚樺接著感嘆，「可是一生那麼長，總是拖了這麼多的情感，走著走著難免逐漸無法負荷。」強調斷捨離的重要性，也分享最近看到日本流行的「人際關係重置」，即一口氣刪除所有好友，重辦社群帳號、手機和通訊軟體，而把好友重新加回來時，就會找到人生現階段，想繼續留在生命中的人，「把瑣碎的人事物去蕪存菁，就能有更多時間專注在真正想做的事，過真正想過的人生和自我實現的目標。」
蔡尚樺30歲前，對於生命中朋友的來來去去總是非常在意，還好現在已經學會不再強求，「生活圈、工作場域的差異或遠在世界各地，縱使不再親密，至少我珍惜那些曾經，我想，遠遠的祝福也是一種美麗。」蔡尚樺貼文曝光後，引來不少正在面對斷捨離的網友共鳴：「往事只能回味，把握人生的方向」、「希望有一天，我也能像妳一樣，即便有人離開我，我也不會再那麼難過，而是能遠遠的祝福」，也有粉絲好奇她2023年目標，蔡尚樺則賣關子：「我先偷偷許願。」