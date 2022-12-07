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草莓季來了！專家曝「4步驟」清洗最乾淨　不怕農藥殘留

▲草莓是農藥殘留最多的水果之一，該怎麼清洗才正確，營養師高敏敏就分享了4步驟，讓你吃草莓不怕農藥殘留，營養又健康。（示意圖／取自unsplash）
▲草莓是農藥殘留最多的水果之一，該怎麼清洗才正確，營養師高敏敏就分享了4步驟，讓你吃草莓不怕農藥殘留，營養又健康。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

冬天到來，草莓季也跟著報到！雖然草莓酸甜又美味，但美女營養師高敏敏提醒，草莓是農藥含量較高的水果，在吃之前一定要洗乾淨，她也透露4步驟可以將草莓清洗乾淨，讓大家在吃的時候安心享用。 

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高敏敏表示，先給大家一個概念，營養師常說的「一份草莓」，意即小型草莓16小顆、中型草莓10小顆，每一次的份量就吃這樣，大約是60大卡、碳水15g，這就是營養師常說的一份水果量。 

▲（圖／翻攝自臉書粉專「高敏敏 營養師 」）
▲高敏敏透露，小小一顆草莓就富含了許多營養，但也要注意草莓表皮的蛋白易引起過敏。（圖／翻攝自臉書粉專「高敏敏 營養師 」）
高敏敏指出，小小一顆草莓就富含了許多營養，包含「維生素C」，可以增強保護力、對抗壓力、合成膠原蛋白，只要吃10顆草莓，就能達到成年人一天中對於維生素C的需求量；還有「葉酸」，水果界TOP1，是製造紅血球的重要角色，也是孕媽咪必備的營養之ㄧ，以及「膳食纖維」幫助腸蠕動，使排便順暢、「花青素+鞣花酸」養顏美容、美白、抗氧化、「阿魏酸」保養及維持腦部運作以及降低膽固醇，甚至有「鉀」利尿消水腫、調節高血壓，但高敏敏也提醒，草莓含鉀量偏高，建議腎臟病病友要控制攝取量。 

但高敏敏直言，雖然草莓好處多，也需要注意，因為草莓表皮的蛋白易引起過敏，提醒容易過敏的朋友須避開過敏原，在吃草莓時更務必要把草莓清洗乾淨，因為草莓是農藥含量較高的水果。 

▲（圖／翻攝自臉書粉專「高敏敏 營養師 」）
▲高敏敏分享，吃草莓之前靠這4步驟就能洗乾淨。（圖／翻攝自臉書粉專「高敏敏 營養師 」）
高敏敏指出，洗草莓時有4步驟： 

1.先浸泡3-5分鐘，使農藥溶解 

2.再以流動的水清洗，藉由水流帶走殘留的農藥 

3.要吃時再切除草莓蒂頭或腐敗部分，避免農藥從蒂頭跑進果肉 

4.洗好的草莓需立即食用完畢，因為碰過水會很容易爛掉，掌握「要吃的時候再洗 洗完馬上享用完畢」的原則。（編輯：賴禹妡）

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】       

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