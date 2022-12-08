想吃牢飯！欠債男竟持「玩具槍」搶銀行　獲判緩刑原因曝

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合議庭經審閱醫院鑑定報告，認為黃男病識感不佳，容易中斷治療，至今仍有幻聽現象等，且家人也無法妥善照顧協助治療等，認為應令入相當處所監護治療。
不過，法官審理時認為黃男犯案過程中，就像一般民眾先抽號碼牌後在座位區等候，且走到櫃檯前拿出玩具槍後，沒持槍指向行員或現場任何人，沒有吆喝舉動。在場保全更無明顯動作，沒造成現場騷動，可認定其所為未使行員達不能抗拒程度，據此變更檢方起訴法條，改依恐嚇取財罪判1年10個月有期徒刑，緩刑4年，應在刑罰執行前令入相當處所監護2年。
判決指出，罹患思覺失調症、酒精使用疾患、憂鬱症等精神障礙的45歲黃男因電玩欠債無力償還，去年3月4日在購買玩具槍後，中午12時許騎車前往距警局僅200公尺的高雄板信商業銀行小港分行犯案。
黃男進入銀行後，還先抽取號碼牌等候叫號，並在輪到他時掏出玩具槍放在櫃台上揚言「我要搶劫」，隨後便空手轉身望向門口，直到轄區小港警分局員警接獲行員報案前來將他制伏。
警方當時調查，黃男是林園人，之所以選擇小港犯案是因為怕在家鄉林園犯案，事後會被親朋好友議論，且他似乎也不太了解分局就在200公尺外，才在早上去商店買玩具槍犯案。雄檢偵結後，依強盜等罪將他起訴。（編輯：謝雅竹）