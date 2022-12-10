啟聰學校教師詹麗慧　用畫筆走進聽障孩子們的內心世界

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深受父親影響，身為家中長女的詹麗慧，很早就決定成為老師。起初她在幼稚園服務，大、中、小班都帶過。某天，一群有身心障礙的孩子到學校來參觀，詹麗慧看了心想：如果我有能力，也很願意幫助這樣的孩子。於是，她開始進修特殊教育，畢業後分發到彰化師範大學聽障班，七年後來到台中啟聰學校服務。詹麗慧表示，剛到台中啟聰學校時，正好學校在推融合教育，讓一般生和特殊生可以一起上課。
詹麗慧說，聽障生打從出生就不知道「聲音」是怎麼一回事，於是，她透過畫圖方式，帶領著這樣的孩子們從小學會認字。並以口語方式讓他們可以慢慢拉近和一般人的距離，再以手語介入協助溝通。詹麗慧認為，聽障孩子們最終得回歸社會，因此即便他們可以在台中啟聰學校從嬰幼兒一路唸到高中職，但能夠盡早培養融合的能力，絕對是一件好事。
因為任教的孩子們多數不會說話，詹麗慧每週末都會請孩子們以繪畫方式寫日記，隔週一的課堂上，再安排孩子們分享日記內容。她觀察，比起文字書寫，畫畫比較沒有防衛性，更具備療癒效果，透過繪畫，詹麗慧得以瞭解孩子們的家庭生活與心情。從孩子們選擇什麼顏色的畫筆、筆下畫出什麼東西，繪畫時的表情和肢體語言，都能幫助詹麗慧成功的走進聽障孩子們的內心世界，並適時地給予鼓勵和回饋。
任教多年，詹麗慧表示，最怕家長比老師們先放棄孩子。為了避免這樣的狀況，她隨時與學生長家保持順暢溝通管道。尤其是剛到學校的孩子，一旦詹麗慧發現他們對於校園生活沒安全感，就會盡早安排家訪，讓孩子看到老師出現在家中，比較容易卸下武裝。
每逢寒暑假期間，她更會安排各種研習，希望能培養他們更多技能，藉此幫助更多孩子。對於學前教育的特殊生，詹麗慧認為，「不需要給他們太多拘束，只要有方向、有目標，其餘就讓他們輕鬆學習，一點一滴把能力累積上來。」
詹麗慧也與學生家長合作，安排親師生一起旅行。透過這樣的方式，她一方面可以藉機觀察家庭互動狀況，另方面也可透過旅途中空檔，傳授家長家庭生活的技巧，讓家長們彼此學習，進一步拉近親師生間的距離，為特殊生的成長帶來更正向的環境。