PANDORA聖誕小屋送禮必逛　坤達討好柯佳嬿送「1物」踩雷

年末溫馨的聖誕節是感恩與互相贈禮的歡聚時光，每年都會為節慶季節打造特殊設計的丹麥品牌PANDORA，今年打造一系列以MORE THAN A GIFT為題的璀璨流星與歡樂聖誕的限定款式配件。還在台北信義區香堤廣場打造一座北歐銀白氛圍的PANDORA HOLIDAY SEASON溫馨聖誕小屋，更把經典復古車載聖誕樹造型吊飾放大，在屋簷下停放裝載著巨型聖誕樹的搶眼紅色復古車，邀來藝人坤達帥氣現身分享送禮秘訣，沒想到他大方自曝曾為了討好老婆柯佳嬿，自以為貼心送了「寵物用品」而踩雷的慘痛經驗。
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Pandora繼日前推出PANDORA Moments 2022年最新冬季系列，再以MORE THAN A GIFT為題，希望每一個PANDORA不僅是禮物，更有著情感傳遞的意義，發表一系列以璀璨流星珠寶和充滿童趣的歡樂聖誕元素設計。並呼應丹麥家庭都會自行外出載回聖誕樹的習慣，推出最新「經典復古車載聖誕樹」吊飾，還將其形象放大重現於台北信義區香堤廣場，在北歐銀白氛圍的PANDORA HOLIDAY SEASON溫馨聖誕小屋旁，停放裝載著巨型聖誕樹的搶眼紅色復古車，成為路過難以忽視的必拍場景。