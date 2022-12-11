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PANDORA聖誕小屋送禮必逛　坤達討好柯佳嬿送「1物」踩雷

▲PANDORA在台北信義區香堤廣場，打造一座北歐銀白氛圍的PANDORA HOLIDAY SEASON溫馨聖誕小屋，邀來藝人坤達帥氣現身分享送禮秘訣，沒想到他大方自曝曾為了討好老婆柯佳嬿，自以為貼心送了「寵物用品」而踩雷的慘痛經驗。（圖／PANDORA提供）
▲PANDORA在台北信義區香堤廣場，打造一座北歐銀白氛圍的PANDORA HOLIDAY SEASON溫馨聖誕小屋，邀來藝人坤達帥氣現身分享送禮秘訣，沒想到他大方自曝曾為了討好老婆柯佳嬿，自以為貼心送了「寵物用品」而踩雷的慘痛經驗。（圖／PANDORA提供）

記者蕭涵云/台北報導

年末溫馨的聖誕節是感恩與互相贈禮的歡聚時光，每年都會為節慶季節打造特殊設計的丹麥品牌PANDORA，今年打造一系列以MORE THAN A GIFT為題的璀璨流星與歡樂聖誕的限定款式配件。還在台北信義區香堤廣場打造一座北歐銀白氛圍的PANDORA HOLIDAY SEASON溫馨聖誕小屋，更把經典復古車載聖誕樹造型吊飾放大，在屋簷下停放裝載著巨型聖誕樹的搶眼紅色復古車，邀來藝人坤達帥氣現身分享送禮秘訣，沒想到他大方自曝曾為了討好老婆柯佳嬿，自以為貼心送了「寵物用品」而踩雷的慘痛經驗。

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Pandora繼日前推出PANDORA Moments 2022年最新冬季系列，再以MORE THAN A GIFT為題，希望每一個PANDORA不僅是禮物，更有著情感傳遞的意義，發表一系列以璀璨流星珠寶和充滿童趣的歡樂聖誕元素設計。並呼應丹麥家庭都會自行外出載回聖誕樹的習慣，推出最新「經典復古車載聖誕樹」吊飾，還將其形象放大重現於台北信義區香堤廣場，在北歐銀白氛圍的PANDORA HOLIDAY SEASON溫馨聖誕小屋旁，停放裝載著巨型聖誕樹的搶眼紅色復古車，成為路過難以忽視的必拍場景。

而坤達也在揭幕第一天開逛聖誕小屋，他竟自曝曾為了討好老婆柯佳嬿，自以為貼心送了「寵物用品」而踩雷的慘痛經驗，建議大家送禮前一定要思考對方到底喜不喜歡，不能只是自己覺得好就夠了。而且他認為送女生還是要選「女生會喜歡的東西，而且也用得到」比較重要。被問到今年是否有準備聖誕禮物要送老婆？他笑著回應，「現在都講出來了，一定要送啊」。

▲坤達自曝曾送「寵物用品」討好老婆，不料反應不如預期。（圖／PANDORA提供）
▲坤達自曝曾送「寵物用品」討好老婆，不料反應不如預期。（圖／PANDORA提供）
▲坤達搶先開逛PANDORA聖誕小屋。（圖／PANDORA提供）
▲坤達搶先開逛PANDORA聖誕小屋。（圖／PANDORA提供）
日前出席其他活動時，坤達就有分享不是只有節日才會送禮物，平時也會營造小驚喜的他，可是其實都有在偷偷觀察柯佳嬿的喜好，直說老婆喜歡的飾品都會偏簡約風格，他還注意到PANDORA最新冬季系列設計中，剛好有柯佳嬿最喜歡的星星圖案，剛好跟坤達身上佩戴的手鍊可以配成夫妻對鍊，已成為想入手的選項之一。

坤達還建議飾品佩戴一定要搭配服裝穿搭一起衡量，雖然自己平時多以簡約、輕鬆的私服為主，但會挑選適合的墨鏡、戒指、手鍊、項鍊等飾品，或帽子來增加造型感；換穿較街頭運動造型時，還會搭配單邊耳環或項鍊呈現多一點層次感。如果要穿smart-casual風格時，則會選擇比較粗獷的手鍊和戒指，展現個性。他透露「認識PANDORA便是從招牌手環開始，運用不同主題性串飾創作自己獨一無二的手鍊」；後來更有可以混搭使用的耳環、項鍊設計。

PANDORA丹麥溫馨聖誕小屋也為造訪的消費者準備禮物，凡於現場完成拍照打卡任務，並加入PANDORA台灣官方LINE好友，即可獲得一份「神祕聖誕小禮」；凡活動期間至全台PANDORA門市，單筆結帳金額滿3,800元，即贈「PANDORA聖誕咖啡勺禮盒」，（數量有限，送完為止）。逛完還能到旁邊Nespresso「星耀巴黎限定Café」法式露天咖啡廳，免費喝限量特調咖啡喔。

PANDORA丹麥溫馨聖誕小屋
活動時間：即日起至2023/1/2
活動地點：台北信義新光三越A11香堤廣場

▲PANDORA聖誕小屋重現最新「經典復古車載聖誕樹」吊飾（前排最右），在屋簷下停放裝載著巨型聖誕樹的搶眼紅色復古車。（圖／記者蕭涵云攝）
▲PANDORA聖誕小屋重現最新「經典復古車載聖誕樹」吊飾（前排最右），在屋簷下停放裝載著巨型聖誕樹的搶眼紅色復古車。（圖／記者蕭涵云攝）
▲坤達透露PANDORA Moments 2022年最新冬季系列，有柯佳嬿喜愛的星星。（圖／記者蕭涵云攝）
▲坤達透露PANDORA Moments 2022年最新冬季系列，有柯佳嬿喜愛的星星。（圖／記者蕭涵云攝）
▲可愛的北歐童話胡桃鉗首次現身PANDORA。（圖／記者蕭涵云攝）
▲可愛的北歐童話胡桃鉗首次現身PANDORA。（圖／記者蕭涵云攝）
▲來一趟信義區香堤廣場有逛不完的快閃店。（圖／記者蕭涵云攝）
▲來一趟信義區香堤廣場有逛不完的快閃店。（圖／記者蕭涵云攝）

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