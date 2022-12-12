精確監測生命徵象變化　「照護裝置」醫療好幫手

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監測儀器、導管設備 評估醫療預後奇美醫學中心護理部督導柯雅婷說明，為將病人從死神的手中救回，醫療團隊運用專業評估，採用不同功能之監測儀器及導管設備來評估臨床病況是否惡化，辦識出高風險病人，以作為判斷、治療和照護依據，對於改善病人預後、降低死亡率、減輕醫療成本及提升病人的安全性均非常有幫助。
設備不相容、校準誤差 影響照護品質由於加護病房侵入性導管種類多，不同廠牌的導管需搭配原廠提供的固定座，且受限於點滴架在同一個水平位置僅能裝置一個固定座，不同規格導管無法通用，導致護理人員經常需要耗時更換固定座及手部旋鈕固定座台的動作，無形中容易造成手部潛在傷害。
開發「全方位導管零點偵測儀」 提升精準照護然而，水平校準與歸零是血液動力學測量前的重要步驟，但護理人員卻只能以目測或拉取導管輸液管線對準零點位置執行水平校準，可能因此產生測量數值偏誤而影響醫療決策。為改善導管不相容及無法精準進行水平校正的臨床問題，奇美醫學中心護理部與東台精機股份有限公司合作開發零點偵測儀，精準調整儀器位置並改善護理作業流程。
奇美醫學中心護理部3B（心臟血管外科）加護病房護理長郭惠婷說明，「全方位導管零點偵測儀」是用來固定侵入性導管同時零點校準的裝置，產品的特點包含「伸縮式固定架」可適用不同規格的導管，「雷射光水平儀」精準對應體外零點位置，而電動偵測「滑動式軌道」則能便利上下調整固定座台，避免護理師手部的潛在工作傷害。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56101
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