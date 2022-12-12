《鞋貓劍客2》回歸攻佔信義區　歡度聖誕跨年假期

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62歲的安東尼奧說：「我覺得自己好像是去拜訪一個很多年都沒有消息的好朋友，我們都長出了白鬍子，而且不再是以前那個膽大包天的年輕玩咖了。但是我們現在也變得更有智慧和更有自省能力（我希望啦！）。當然了，這個全新版本的鞋貓劍客有很多困難的問題必須面對和解決。」但是鞋貓劍客這個角色的核心仍然沒有改變。「我最喜歡扮演鞋貓劍客這個角色的原因是，他在內心深處其實擁有很強烈的榮譽感和忠誠感，當然也有調皮搗蛋和愛搞笑的一面，所以他才會受到各個年齡層觀眾的喜愛。」
導演喬伊克勞福德也透露：「安東尼奧和這個角色一起生活的時間比我更久，他總是能夠馬上入戲，把他的台詞念到完全到位，每次都會讓我們感到驚艷。他本來的嗓音渾厚低沉，但是他也能夠隨意改變自己聲音的音調，在轉換說話音調的時候找到搞笑元素。這一切都感覺非常自然，所以當觀眾在看這部電影，聽到他隨心所欲地玩弄他的嗓音，表現出這麼多層次的演出，一定會嘴角失守，忍不住笑出來。」
為慶祝歡樂的聖誕跨年假期，環球電影公司特別於遠東百貨信義A13以及信義威秀影城天橋打造《鞋貓劍客2》聖誕主題佈置，其中電影主題的吉他燈座以純手工打造，花費超過72小時焊接鐵架、纏繞燈泡才大功告成，而跨越四層樓高的手扶梯充滿了鞋貓劍客的電影冒險元素，即日起至1月3日只要前往拍照地點與裝置物合照，並上傳到環球影片Facebook粉絲專頁活動頁面就有機會獲得電影限量贈品 。