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《鞋貓劍客2》回歸攻佔信義區　歡度聖誕跨年假期

▲《鞋貓劍客2》重出江湖，帶來全新冒險。（UIP提供）
▲《鞋貓劍客2》重出江湖，帶來全新冒險。（UIP提供）

記者楊慧玲/綜合報導

環球影業暨夢工廠動畫即將於聖誕跨年檔期推出屬於史瑞克宇宙的一部全新動作冒險喜劇片《鞋貓劍客2》，大家最喜愛的冒險犯難、無畏無懼，更愛喝牛奶的喵星人又回來了。

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坎城影帝安東尼奧班德拉斯為鞋貓劍客這個角色配音近20年，他表示：「我在世界各地接受訪問時會想說：『哇，有些觀眾第一次看到《史瑞克2》的時候才七、八歲而已。』」但他們現在可能已經28歲或29歲了，而且正在為他們小時候看過的鞋貓劍客這個角色訪問安東尼奧班德拉斯，他笑說：「再度回歸為這個令人難忘的英雄角色配音真的是超棒的經驗。」

▲環球影業暨夢工廠動畫於聖誕檔期推出《鞋貓劍客2》，大家最喜愛的喵星人又回來了！（UIP提供）
▲環球影業暨夢工廠動畫於聖誕檔期推出《鞋貓劍客2》，大家最喜愛的喵星人又回來了！（UIP提供）
62歲的安東尼奧說：「我覺得自己好像是去拜訪一個很多年都沒有消息的好朋友，我們都長出了白鬍子，而且不再是以前那個膽大包天的年輕玩咖了。但是我們現在也變得更有智慧和更有自省能力（我希望啦！）。當然了，這個全新版本的鞋貓劍客有很多困難的問題必須面對和解決。」但是鞋貓劍客這個角色的核心仍然沒有改變。「我最喜歡扮演鞋貓劍客這個角色的原因是，他在內心深處其實擁有很強烈的榮譽感和忠誠感，當然也有調皮搗蛋和愛搞笑的一面，所以他才會受到各個年齡層觀眾的喜愛。」

導演喬伊克勞福德也透露：「安東尼奧和這個角色一起生活的時間比我更久，他總是能夠馬上入戲，把他的台詞念到完全到位，每次都會讓我們感到驚艷。他本來的嗓音渾厚低沉，但是他也能夠隨意改變自己聲音的音調，在轉換說話音調的時候找到搞笑元素。這一切都感覺非常自然，所以當觀眾在看這部電影，聽到他隨心所欲地玩弄他的嗓音，表現出這麼多層次的演出，一定會嘴角失守，忍不住笑出來。」

▲環球電影公司在信義區推出《鞋貓劍客2》聖誕主題佈置，邀請觀眾來參加拍照打卡上傳的抽獎活動。（UIP提供）
▲環球電影公司在信義區推出《鞋貓劍客2》聖誕主題佈置，邀請觀眾來參加拍照打卡上傳的抽獎活動。（UIP提供）
為慶祝歡樂的聖誕跨年假期，環球電影公司特別於遠東百貨信義A13以及信義威秀影城天橋打造《鞋貓劍客2》聖誕主題佈置，其中電影主題的吉他燈座以純手工打造，花費超過72小時焊接鐵架、纏繞燈泡才大功告成，而跨越四層樓高的手扶梯充滿了鞋貓劍客的電影冒險元素，即日起至1月3日只要前往拍照地點與裝置物合照，並上傳到環球影片Facebook粉絲專頁活動頁面就有機會獲得電影限量贈品 。

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