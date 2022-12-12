特企／歡慶雙12！不要對我尖叫 x 魏姐包心限定買1送1
知名手搖飲「不要對我尖叫」， 12月與宜蘭羅東「魏姐包心粉圓」聯手打造2款限定特色飲品，創造出全新火花。在年末前也跟上最後一波購物熱潮，歡慶雙12「不要對我尖叫」x「魏姐包心粉圓」用1+1陪伴大家一起過冬！在活動期間內，凡新加入「不要對我尖叫俱樂部」官方LINE@，綁定Ocard成為新會員，即可免費獲得「魏姐包心限定」#冬瓜菊花綠豆包心 #黑糖桂圓紫米歐蕾 買1送1兌換券一組！Q彈的口感搭配特色手搖飲打造出記憶中的台灣味，讓你好喝到尖叫！
此次「不要對我尖叫·日常茶間」為大家搭配好魏姐包心系列飲品，冬瓜菊花綠豆包心—尖叫的招牌飲品冬瓜菊花搭配上Q彈香氣滿滿的綠豆包心，滿滿的五感享受在這杯完美呈現給尖叫與魏姐的粉絲們，魏姐限定一上市，圈粉無數知名KOL、模特兒、主播前來品味記憶中的美好味蕾，秋冬之際也同步獻上魏姐的桂圓紫米，滿滿的地道回憶口味加上尖叫人氣黑糖珍珠歐蕾，每一口都是溫暖幸福，經過尖叫的門店千萬不要錯過這波魏姐包心限定。
不要對我尖叫雙12魏姐包心限定優惠活動
活動日期：12/12-12/15
兌換日期：12/12-01/07
一、在活動期間內，凡新加入「不要對我尖叫俱樂部」官方LINE@，綁定Ocard成為新會員，即可免費獲得「魏姐包心限定」買一送一兌換券一組！（限定同品項）。
二、即日起至12/15，舊會員至「不要對我尖叫官方Facebook」抽獎貼文下方留言 #喝魏姐包心限定過冬，即可參加抽獎；我們將抽出20組和我們一起分享買一送一的好運氣喔！
臉書抽獎這邊請：https://bit.ly/3h6FSOr