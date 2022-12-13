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同款食物醃製後竟差「鈉」麽多！　身體警報：口渴、想喝甜、吃更多太鹹讓體重放飛

同款食物醃製後竟差「鈉」麽多！　身體警報：口渴、想喝甜、吃更多太鹹讓體重放飛
同款食物醃製後竟差「鈉」麽多！　身體警報：口渴、想喝甜、吃更多太鹹讓體重放飛

每日健康-每日都做得到的健康

很多人為了減重吃得少，體重卻總是下不來，營養師認為有可能是吃太鹹了，攝取過量的鈉容易造成水腫、腎臟病、以及心血管疾病，高血壓患者更是要注意；最好平時少沾醬料、少喝火鍋湯及拉麵湯，更要避開醃製食品。

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鈉是人體必需的元素之一，主要維持體內電解質平衡、神經傳導、使肌肉正常收縮與放鬆，但營養師高敏敏在臉書粉專《高敏敏 營養師》指出，鈉攝取過多仍會對健康有害，容易造成水腫、腎臟病、心血管疾病，高血壓患者更是要特別注意。

衛福部建議，每日鈉總攝取量不宜超2400mg（約6g的鹽）。根據研究分析，吃太鹹會有變胖風險，飲食中鹽/鈉的攝入量高， BMI會顯著增加1.24 、腰圍則顯著增加4.75 cm；根據英國營養調查顯示，每增加1 g鹽攝取，成人會增加26%肥胖風險、兒童則增加28%。

營養師高敏敏 授權提供
營養師高敏敏 授權提供
吃太鹹會有什麼身體反應

吃太鹹身體最常見的反應就是口渴，可能導致喝進更多含糖飲料，重鹹食物反也會促進食慾，讓人吃的更多。

高敏敏表示，通常重鹹食物皆有高熱量及脂肪，吃太鹹易攝取過多熱量，若想要在生活中減鈉，建議可以這樣吃：

·        減少鹽用量，或是以原型辛香料取代鹽，如蔥、薑、蒜、胡椒等；

·        少吃加工食品，以天然原型食物為主；

·        注意營養標示。

高敏敏強烈提醒民眾在購買或吃之前，先看一下食品營養標示與成分，知道自己吃了什麼、吃了多少，就能時刻警惕確保不進食過度。

另外，有些人很愛吃醃製品，甚至以吃泡菜、醃黃瓜為蔬菜攝取，但高敏敏警告，每100 公克或毫升食物鈉超過600mg，即被歸列為高鈉食物。

加工食品 高鈉含量

大部分加工食品的鈉含量都超高，攝取這類食物甚至容易超過一天鈉攝取量！在此，高敏敏提供「同種類別鈉含量比較表」，以每100g之數值比較：

高納豆魚蛋肉類

低鈉魚蛋肉類

臘肉3220mg

火腿1200mg

香腸1026mg

燻雞770mg

豬里肌40mg

鮭魚45mg

豆腐2mg

雞胸肉67mg

 

高納蔬菜類

低鈉蔬菜類

醬瓜1530mg

酸菜1447mg

醃蘿蔔830mg

泡菜487mg

小黃瓜3mg

大白菜24mg

白蘿蔔46mg

高麗菜11mg

 

高納全穀雜糧類

低鈉全穀雜糧類

雞絲麵2450mg

鍋燒意麵990mg

油麵712mg

蔥油餅602mg

紅肉地瓜42mg

五穀米2mg

玉米2mg

南瓜1mg

大家有沒有發現，白蘿蔔變成醃蘿蔔，鈉含量差快20倍；而小黃瓜變醬瓜，鈉量差破500倍！到底為什麼同種類別卻差「鈉」麽多？高敏敏解釋，這主要是因為醃漬時加了許多的調味、醬油、鹽，如此高鹽份的醃製讓整體鈉含量提升。

因此建議大家平常應少吃加工品、減少醬料使用，尤其火鍋、泡麵、拉麵等的湯，偶爾淺嚐就好，最重要的是要養成好的飲食習慣、多吃原型食物，才不會讓體重跟健康一起放飛！

 

本文經 營養師高敏敏 臉書粉專《高敏敏 營養師》授權報導

營養師高敏敏 授權提供
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