同款食物醃製後竟差「鈉」麽多！　身體警報：口渴、想喝甜、吃更多太鹹讓體重放飛

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衛福部建議，每日鈉總攝取量不宜超2400mg（約6g的鹽）。根據研究分析，吃太鹹會有變胖風險，飲食中鹽/鈉的攝入量高， BMI會顯著增加1.24 、腰圍則顯著增加4.75 cm；根據英國營養調查顯示，每增加1 g鹽攝取，成人會增加26%肥胖風險、兒童則增加28%。
吃太鹹會有什麼身體反應
吃太鹹身體最常見的反應就是口渴，可能導致喝進更多含糖飲料，重鹹食物反也會促進食慾，讓人吃的更多。
高敏敏表示，通常重鹹食物皆有高熱量及脂肪，吃太鹹易攝取過多熱量，若想要在生活中減鈉，建議可以這樣吃：
· 減少鹽用量，或是以原型辛香料取代鹽，如蔥、薑、蒜、胡椒等；
· 少吃加工食品，以天然原型食物為主；
· 注意營養標示。
高敏敏強烈提醒民眾在購買或吃之前，先看一下食品營養標示與成分，知道自己吃了什麼、吃了多少，就能時刻警惕確保不進食過度。
另外，有些人很愛吃醃製品，甚至以吃泡菜、醃黃瓜為蔬菜攝取，但高敏敏警告，每100 公克或毫升食物鈉超過600mg，即被歸列為高鈉食物。
加工食品 高鈉含量
大部分加工食品的鈉含量都超高，攝取這類食物甚至容易超過一天鈉攝取量！在此，高敏敏提供「同種類別鈉含量比較表」，以每100g之數值比較：
|高納豆魚蛋肉類
|低鈉魚蛋肉類
|臘肉3220mg
火腿1200mg
香腸1026mg
燻雞770mg
|豬里肌40mg
鮭魚45mg
豆腐2mg
雞胸肉67mg
|高納蔬菜類
|低鈉蔬菜類
|醬瓜1530mg
酸菜1447mg
醃蘿蔔830mg
泡菜487mg
|小黃瓜3mg
大白菜24mg
白蘿蔔46mg
高麗菜11mg
|高納全穀雜糧類
|低鈉全穀雜糧類
|雞絲麵2450mg
鍋燒意麵990mg
油麵712mg
蔥油餅602mg
|紅肉地瓜42mg
五穀米2mg
玉米2mg
南瓜1mg
因此建議大家平常應少吃加工品、減少醬料使用，尤其火鍋、泡麵、拉麵等的湯，偶爾淺嚐就好，最重要的是要養成好的飲食習慣、多吃原型食物，才不會讓體重跟健康一起放飛！
本文經 營養師高敏敏 臉書粉專《高敏敏 營養師》授權報導
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