特企／琺博築米抗疫門鎖再升級！加密資安守護外洩風險

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此外，物聯網家電帶來的便利是有目共睹，但鮮有使用者思考過背後所蘊含的資安風險，尤以電子門鎖多以含個人隱私之指紋、人臉等生物識別方式解鎖為解鎖方式，在價格與c/p值當道的消費思維下，與紅色供應鍊高度連結的物聯網設備皆有可能因資安防護不足或後門程式致病毒與駭客入侵，小至個人經濟損失大至國安疑慮，因此琺博決定與眾不同。
在地24年的琺博門鎖與台灣資安公司尚承科技合作，以 ECO-keyless 智慧鎖解決方案作為架構開發築米Mini電子門鎖，使用金融級別的進階安全機制作為加強門禁系統的核心基礎（Enhanced-security），避免所儲存個人生物辨識訊息外洩的風險，操作上因應疫情時代的非接觸解鎖設計（Contactless），另在資安的防護使用獨有的離線智慧更新（Offline），完美因應持續的資安新威脅，除了兼具物聯網設備的便利性，同時降低聯網時的被侵入風險。
此套 ECO-keyless 系統的操作方式為透過手機或穿戴裝置如 Apple Watch 或 Android Watch 即可執行，使用上無須拿出智慧裝置感應門鎖， 僅需到達門鎖前感測範圍，透過雙向加密辨識，在感測及門鎖作動時間 0.5 秒內就能達到開門的效果，讓使用者更貼近未來世代的智慧生活。
琺博FB95築米Mini以台灣設計出發、以台灣資安技術為核心，更以獨到的台灣製造思維，在眾多電子門鎖中提供消費者更安全便利的選擇，想了解更多關於琺博 FB95 築米的資訊及活動可至琺博官網 https://www.fibrekey.com/ 或臉書粉絲專頁 https://www.facebook.com/fibrekey 查詢。