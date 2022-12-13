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特企／琺博築米抗疫門鎖再升級！加密資安守護外洩風險

▲琺博門鎖結合台灣加密資安一哥尚承科技，聯手提出最新加密keyless推拉門鎖，挑戰欠缺資安技術的紅色供應鍊產品，尚承科技賴育承博士（左）與琺博門鎖洪晨育特助。（圖／琺博門鎖提供）
▲琺博門鎖結合台灣加密資安一哥尚承科技，聯手提出最新加密keyless推拉門鎖，挑戰欠缺資安技術的紅色供應鍊產品，尚承科技賴育承博士（左）與琺博門鎖洪晨育特助。（圖／琺博門鎖提供）

本報訊

疫情時代，琺博FB95築米Mini將抗疫門鎖再升級，除了琺博專利的長效抗病毒塗層，能夠做到 24 小時不間斷長效自潔殺死表面 99.9%的病毒及細菌，並經過日本 BOKEN 病毒實驗室及台灣 SGS 實驗室認證。

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築米Mini的外觀設計跳脫既往電子鎖的想像框架，以包浩斯（Bauhaus Style）與人因工程（Ergonomics）的理念出發，貼近使用者手型的圓弧導角外觀， 實踐一手掌握的小巧玲瓏手感，更以其獨特的設計榮獲 2022 Muse Design Awards 美國繆思設計銀賞的殊榮。

此外，物聯網家電帶來的便利是有目共睹，但鮮有使用者思考過背後所蘊含的資安風險，尤以電子門鎖多以含個人隱私之指紋、人臉等生物識別方式解鎖為解鎖方式，在價格與c/p值當道的消費思維下，與紅色供應鍊高度連結的物聯網設備皆有可能因資安防護不足或後門程式致病毒與駭客入侵，小至個人經濟損失大至國安疑慮，因此琺博決定與眾不同。

在地24年的琺博門鎖與台灣資安公司尚承科技合作，以 ECO-keyless 智慧鎖解決方案作為架構開發築米Mini電子門鎖，使用金融級別的進階安全機制作為加強門禁系統的核心基礎（Enhanced-security），避免所儲存個人生物辨識訊息外洩的風險，操作上因應疫情時代的非接觸解鎖設計（Contactless），另在資安的防護使用獨有的離線智慧更新（Offline），完美因應持續的資安新威脅，除了兼具物聯網設備的便利性，同時降低聯網時的被侵入風險。

此套 ECO-keyless 系統的操作方式為透過手機或穿戴裝置如 Apple Watch 或 Android Watch 即可執行，使用上無須拿出智慧裝置感應門鎖， 僅需到達門鎖前感測範圍，透過雙向加密辨識，在感測及門鎖作動時間 0.5 秒內就能達到開門的效果，讓使用者更貼近未來世代的智慧生活。

琺博FB95築米Mini以台灣設計出發、以台灣資安技術為核心，更以獨到的台灣製造思維，在眾多電子門鎖中提供消費者更安全便利的選擇，想了解更多關於琺博 FB95 築米的資訊及活動可至琺博官網 https://www.fibrekey.com/ 或臉書粉絲專頁 https://www.facebook.com/fibrekey 查詢。

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