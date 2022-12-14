特企／新亞洲蔬食隱身巷弄！透過味蕾遨遊亞洲

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民美食「鳳梨蝦球」是每桌必點佳餚，保留傳統鳳梨蝦球做法，以植物蝦取代真實蝦肉，在熱鍋中炸至表皮金黃，出餐前淋上美乃滋及少許芝麻點綴，超擬真蝦球外型圓滾飽滿，入口滿是鳳梨酸香與蒟蒻特有咀嚼感，很適合搭配冰涼酒款享用，唰嘴滋味讓人好滿足。家常菜「清蒸鱈魚」則以植物魚排為基底，搭配以香菜、芹菜、破布子、醬油與糖小火熬製醬汁，為增添風味加入海帶芽靜置隔夜過濾，以清蒸手法保留食材原味，綴以少許蔥絲、辣椒妝點，出餐前澆淋上滾燙熱油，美味更升級。
急著想飛出國的你，下一站動身前往泰國，點上一道被譽為世界三大名湯的「泰式冬炎椰奶湯」，與俄國—羅宋湯、法國—馬賽魚湯齊名，在泰國幾乎家家都有各自秘方製作，先炒香南薑、檸檬葉、香茅、辣椒、酸子，再拌入椰漿，緊接著放入牛番茄及新鮮菌菇快煮，奶白色湯頭冒著騰騰熱氣，淺嚐一口，香醇椰奶滋味帶有些微酸辣感，嚐起來很過癮。
倫敦Blue Elephant主廚Chang說：「泰式炒河粉必須又酸又甜，而且帶有鹹味」，炒炒特製款「泰式炒河粉」即遵循此風味，主廚選用東南亞寬米粉為食材，泡水靜置隔夜，熱鍋加入洋蔥、韭菜、植物蝦爆香，特製Pad Thai醬加入自製是拉差辣醬，需經過1至2週發酵才能獲得最佳風味，且為了造福更多不吃五辛的蔬食者，醬料製作時不添加蒜頭，起鍋前拌入豆芽、花生快炒，再擠上新鮮檸檬汁提味，炒河粉Q彈有勁，酸甜鹹3種風味一次滿足，擁有不少死忠粉絲。
旅程終點站來到馬來西亞，洋溢南洋風情的「娘惹魚咖哩」源自大馬娘惹菜系，發展至今逾600多年歷史，最大特點在於擅長以辛香料入菜，採用亞洲領導植物肉品牌OMNI的全新植物海鮮OMNI新海鮮的「OMNI新魚柳」。招牌「娘惹魚咖哩」先小火炒香番茄、香茅與越南薄荷，混入特製咖哩粉調味，新海鮮口感近似真實魚肉卻更環保，使用非基改大豆等純素蛋白質配方製成，酸甜爽口的咖哩風味佐以軟嫩新魚柳，既美味、營養又可補充蛋白質，堪稱下飯神器。
2020年初開幕的「Chao炒炒蔬食熱炒」挺過疫情，作為創辦人的李沛潔、吳榮峰也重新思考「炒炒」的意義，決定容納亞洲各國菜系，以「亞洲蔬食」概念重新出發，不變的是持續提供歡樂氛圍的場地，透過更多元的新亞洲蔬食料理以美食會友，帶給好朋友、新朋友味覺新饗宴，一場環遊亞洲的蔬食盛宴就從炒炒開始。
店家資訊：
CHAO新亞洲蔬食餐廳
地址：台北市大安區大安路一段52巷21號
電話：02-2775-3005
營業時間：週一~週五17:00-23:00，週六~日11:00-14:30 17:00-23:00