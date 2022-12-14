特企／北科大智慧健康產研中心開幕　加速高階醫材商品化

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北科大副校長楊士萱表示，北科大智慧健康產業研發中心主任、化學工程與生物科技系特聘教授方旭偉，在醫材快速商品化流程及醫材認證方面擁有扎根多年的實務經驗，已成功孵化多項高階醫材上市，包括與國衛院合作開發用於醫美、科技減脂的「超音波治療儀」、與北醫合作多醣類抗沾黏產品，也協助廠商開發「醫療用可吸收倒鉤縫線」、腦波檢測等技術。
楊士萱指出，北科大智慧健康產業研發中心將以「智慧醫療應用的手術方案開發」、「智慧醫療材料資料庫建立」、「智慧醫材商品化諮詢輔導」為三大發展主軸，期望藉由此中心搭起學術攜手醫療產業合作的橋樑，整合臨床醫學、生醫工程、智慧科技，掌握臨床與市場需求，進而將優秀技術及產品推向國際。
臺灣日本關係協會副秘書長林慶鴻表示，日本近幾年積極推動醫療產業的創新化和國際化，在醫材產業上推陳出新。臺灣雖然缺乏關鍵的尖端醫療技術，但具備很強的創新能力，雙方在醫療產業已有久遠的合作與互補關係，相信攜手結合，將能持續共創商機。
台微醫董事長梁晃千表示，台微醫是今年北科大名譽博士林寳彰創立的集團子公司，特別感謝方旭偉教授陪著公司成功上櫃，他不僅協助研究，更帶著大家走訪國際市場，協助中小企業發揮跨界團隊合作效益。
北科大智慧健康產業研發中心主任方旭偉表示，目前高階醫材存在研發能量與產品開發上銜接落差的問題，因此攜手校內化工系老師黃志宏、機械工程系教授江卓培、智慧財產權研究所教授陳春山共同成立此中心，聚焦二、三等級的高階智慧醫療器材、植入物材料等開發技術，透過與上市櫃公司及中小企業合作，進行產學合作或技轉案，打造高階智慧醫材快速商品化一站式服務，包括快速商品化流程規劃、法規認證、市場評估、技術研發等，以加速器模式推動關鍵醫療技術實現。
方旭偉2016年起執行國科會產學小聯盟「生醫材料表面工程產學聯盟」至今，2018年起連三年榮獲國科會產學技術聯盟合作計畫績優團隊獎，更榮獲第六屆國家產業創新獎及今年的經濟部價創計畫，並與台灣微創醫療器材公司進行國科會前瞻技術「領先技術發展型」的產學合作案，為有效降低脊椎微創病患二次手術風險而開發防止沾黏、協助傷口快速癒合的整套治療方案。