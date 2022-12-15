特企／讓台灣唯一保固二十年行動木屋　開啟你的第三人生

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不用離開台灣 已經天天像在度假
近年許多中小企業主、醫生、高資產階級的半退休、退休的人生規劃，都選擇居林木構建築的行動木屋作為第三人生的起點，在既有的城市大樓外，移動木屋如同家的延伸，建造於遠離人群的近郊，或山林圍繞的大自然中，在擁抱自然、低人口密度的環境，住戶既能與疫情、擔憂拉開一段距離，又能獨享一畝田地、一片山林，坐在客廳就能欣賞庭園的綠意、珍惜與家人親友相處的時光。
居林木構建築的屋主百德機械董事長謝瑞木就曾公開表示「木屋與傳統鋼筋水泥、鋼構建築更具冬暖夏涼的隔熱特性，室內外溫差可達8至12度，沒有搬進來親身體驗之前，很難想像有那麼大的差異。」「早上離開房間關掉冷氣，下午進房還是和早上一模一樣的涼爽，這一點是最令人滿意的。」，百德機械董事長謝瑞木對第三人生的規劃卻卻是擁抱腳下熟悉的土地，由居林木構一圓自己和家人的木屋夢，揮別鋼筋水泥，享受自然與便利兼具、樸實與豪奢交織的田園生活。
全球碳排放佔比最高的不是工業也非運輸 而是建築
根據2021年COP26國際能源總署資料顯示，全球37%碳排放來自建築，因此，居林木構建築以打造永續、節能、健康居住環境為目標，降低對環境的威脅，在低碳城市趨勢下，木建築也成為時尚建築指標，只要木料、技術好，木構建築遠比鋼筋水泥更耐用；RC建築會有的壁癌，只要使用居林結構型絕緣牆板木屋系統就不用擔心。
居林木構建築擁有完整的木構建築建設團隊，從建築師、設計師、結構技師、營建團隊等等，用超過30年的經驗與一條龍式的服務，秉持『用心，成就您的夢想』的理念，用最優質的木屋打造台灣民眾夢想中的第三人生。
想了解更多請上官方網站：https://asperworld.com/，或網路搜尋「居林木構建築」。