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特企／讓台灣唯一保固二十年行動木屋　開啟你的第三人生

▲居林作品—美國原裝頂級客製化木構建築。（圖／品牌提供）
▲居林作品—美國原裝頂級客製化木構建築。（圖／品牌提供）

本報訊

根據媒體報導美國越來越多的銀髮族群，流行獨居在行動小木屋，而在台灣以Google搜尋「移動木屋」顯示結果則超過130萬筆以上，可見組合木屋、行動木屋的關注度近年越發受到矚目。其實移動小木屋早已在全球範圍引起風潮，主因就是房價居高不下、少子化趨勢加上ESG減碳、永續循環經濟浪潮，使得消費者購屋偏好已經有所改變。

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在台灣65歲以上人口，預估2026年將達20.8％超過四百六十萬人，由於醫療環境的進步，造成65歲後仍能健康地度過人生的第三階段，第一人生的成長期，依賴父母、外界提供所需；第二人生是成家立業期，開始獨立；到了第三人生，有能力回饋社會和周遭環境，今天65歲以上的人口是世界上最有權勢的。他們擁有最多的人口，擁有最多的金錢和知識，承載著最大的潛力。

不用離開台灣　已經天天像在度假

近年許多中小企業主、醫生、高資產階級的半退休、退休的人生規劃，都選擇居林木構建築的行動木屋作為第三人生的起點，在既有的城市大樓外，移動木屋如同家的延伸，建造於遠離人群的近郊，或山林圍繞的大自然中，在擁抱自然、低人口密度的環境，住戶既能與疫情、擔憂拉開一段距離，又能獨享一畝田地、一片山林，坐在客廳就能欣賞庭園的綠意、珍惜與家人親友相處的時光。

居林木構建築的屋主百德機械董事長謝瑞木就曾公開表示「木屋與傳統鋼筋水泥、鋼構建築更具冬暖夏涼的隔熱特性，室內外溫差可達8至12度，沒有搬進來親身體驗之前，很難想像有那麼大的差異。」「早上離開房間關掉冷氣，下午進房還是和早上一模一樣的涼爽，這一點是最令人滿意的。」，百德機械董事長謝瑞木對第三人生的規劃卻卻是擁抱腳下熟悉的土地，由居林木構一圓自己和家人的木屋夢，揮別鋼筋水泥，享受自然與便利兼具、樸實與豪奢交織的田園生活。

全球碳排放佔比最高的不是工業也非運輸　而是建築

根據2021年COP26國際能源總署資料顯示，全球37%碳排放來自建築，因此，居林木構建築以打造永續、節能、健康居住環境為目標，降低對環境的威脅，在低碳城市趨勢下，木建築也成為時尚建築指標，只要木料、技術好，木構建築遠比鋼筋水泥更耐用；RC建築會有的壁癌，只要使用居林結構型絕緣牆板木屋系統就不用擔心。

居林木構建築擁有完整的木構建築建設團隊，從建築師、設計師、結構技師、營建團隊等等，用超過30年的經驗與一條龍式的服務，秉持『用心，成就您的夢想』的理念，用最優質的木屋打造台灣民眾夢想中的第三人生。

想了解更多請上官方網站：https://asperworld.com/，或網路搜尋「居林木構建築」。

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