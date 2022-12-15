《鋼之鍊金術師M》雙平台上線！ 累積登入領SSR豪華獎勵
系列全球累積銷量超過8000 萬、荒川弘所著日本人氣漫畫《鋼之鍊金術師》改編的快節奏策略RPG手遊 《 鋼之鍊金術師 M 》今（15）日於雙平台正式上線。本作事前預約人數突破50萬，官方宣布，若現在登入遊戲，開局即可多領共計20連抽的獎勵、將「SR 溫莉」、「SR 角色指定召喚檔案」和「SSR 自選記憶武裝」等豐厚遊戲獎勵收入囊中，累積登入遊戲還能再拿人氣 SSR 角色。
記者張志浩/綜合報導
官方表示，為感謝玩家對事前預約活動的熱烈支持，將推出一系列開服慶祝活動。想要組建強力戰隊的新手玩家，不能錯過獲得「 SSR 金普利 」機率提升和保底獲得「 SSR 恩維 」的限時召集活動，只要參加新手特訓完成系列任務後，還能獲得焰之鍊金術師 「SSR 馬斯坦古」和無償鑽石、角色培養材料和多種自選禮包等豐富好禮！
此外，累積登入遊戲2天，即可獲得「10連召集」，累積登入第8天，可從3位人氣 SSR 角色（張梅 / 阿姆斯壯 / 伊茲米）中任選1位，還有豐富的遊戲道具等待玩家登入遊戲領取，包括在週末登入遊戲參與活動「週末的約定」，許願自己喜歡的角色，就有機會直接將 SSR 角色帶走。
官方補充，昨（14）日已發佈第4彈遊戲 PV 宣傳影片，著重展示了遊戲特色和核心玩法。《 鋼之鍊金術師 M 》的玩法設計以「新型態戰棋」為基礎，加入冒險劇情、角色培養及戰鬥系統等元素，是既能夠輕鬆上手，也能享受策略樂趣的快節奏策略 RPG 遊戲，未來官方粉絲團也將會公佈各種遊戲內最新情報和豐富福利活動資訊，喜歡這款遊戲的玩家可多多關注。