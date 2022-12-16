【全面防腦中風五原則】秋冬易腦中風！ 三高患者注意血脂異常

我是廣告 請繼續往下閱讀
三高患者高危險群 同時罹患風險加乘聯新國際醫院助理副院長陳右緯說明，中風成因為兩大類：出血性跟梗塞性（缺血性）。其中梗塞性中風占七成，常見原因包括腦部小血管阻塞、腦部大動脈與頸部大動脈狹窄、心律不整如、心房顫動等。
三高（高血壓、高血脂、高血糖）患者尤為高危險族群，陳右緯強調：「如果是梗塞性中風的病人，八成有高血壓、五成有血脂異常、四成五有糖尿病、四成抽菸。如果有更多的因子或是沒有控制好，中風的風險更高。」而且這些危險因素還會互相加乘提升風險，尤其前中期膽固醇過高沒有臨床症狀，民眾容易忽略風險，不可不慎。
注意三大關鍵指標 低密度膽固醇越低越好！民眾健檢時需注意哪些關鍵指標？陳右緯說明，總膽固醇正常值在200mg/dl以下，240mg/dl以上為過高；低密度脂蛋白膽固醇LDL（low-density lipoprotein，LDL），正常值為130mg/dl以下，160mg/dl以上過高；高密度脂蛋白膽固醇（high-density lipoprotein，HDL）具有保護作用故越高越好，正常值為40 -60mg/dl , 60mg/dl以上最佳, 40mg/dl以下偏低不健康。另外，三酸甘油脂超過200 mg/dl也不健康，恐增加血管病變的問題。
想要改善血脂異常，陳右緯表示若非心肌梗塞、腦梗塞等緊急狀況，第一步建議先從改良生活型態開始，包含運動、戒菸、減重、飲食控制等，比單用藥物還健康、持久。如果3個月後膽固醇還是偏高，就需要考慮用藥物治療。
陳右緯舉例，有個70多歲的伯伯頸動脈狹窄超過70%，放入支架後定期追蹤，一年後竟又狹窄到70%以上，第二次做支架時檢視到底是哪裡沒控制好？原來，患者一直戒不掉菸癮。他嚴肅要求患者戒菸，「不然之後會很危險。」
藥物治療積極控制 避免中風甚至再度中風三軍總醫院神經科部醫師暨台灣腦中風學會副秘書長周中興解說，有三高危險因子的病患要積極治療，否則易變成血管病變，最後就阻塞、破裂或腦中風，會有後遺症。
目前治療高血脂的藥物大致可分為五類，最廣泛使用的為史他汀（Statins），還有膽固醇吸收抑制劑、菸鹼酸、纖維酸鹽衍生物、膽酸結合樹脂。
周中興說明，由於現有的增加高密度膽固醇的藥品保護力有限；反而是降低低密度膽固醇的藥品成效好，因此治療目標以低密度膽固醇作為治療跟監測的目標比較理想，建議標準需降到100g/dl甚至70g/dl以下，才能夠有效預防中風甚至二度中風。
若民眾還沒有中風，但已血管狹窄、頸動脈狹窄達50-70%，周中興呼籲患者要積極控制血脂，此時需服藥與進行血管攝影評估是否安裝支架，利用心腦管支架維護血流，尤其血管的重要位置在頸動脈，故需透過超音波監測頸動脈；一旦頸動脈狹窄高達80%，就很難再回復了，治療的同時評估是否要靠頸動脈支架來維持血流暢通，持續控制血脂避免狹窄惡化，才能避免中風。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55817
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw