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【全面防腦中風五原則】秋冬易腦中風！ 三高患者注意血脂異常

【全面防腦中風五原則】秋冬易腦中風！ 三高患者注意血脂異常
【全面防腦中風五原則】秋冬易腦中風！ 三高患者注意血脂異常

健康醫療網

【健康醫療網／記者黃心瑩、鄭宜芬報導】秋冬是腦中風好發季節，台灣近半梗塞性腦中風患者有血脂異常狀況。一位70多歲伯伯內頸動脈狹窄達70%以上，安裝支架卻戒不掉菸癮，才過一年又狹窄逾70% ,再次置放支架後 , 才在家人及醫護人員勸說下，參加國民健康署的戒菸計劃，配合三高的嚴格控制，終於阻止了頸動脈狹窄的繼續惡化 。聯新國際醫院助理副院長陳右緯指出膽固醇三大關鍵指標，三軍總醫院神經科部醫師周中興也強調三高患者要積極治療，否則一旦腦中風就會有後遺症。

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10月29日是世界中風日，腦中風排在國人十大死因第4位。根據國健署統計，成人25.6%有血脂異常的狀況。從30,599位急性腦中風病患的研究中發現，有49.4%的梗塞性腦中風患者有血脂代謝異常的情形。此外，患者年齡層也逐年下降，以往常見於60-70歲，現在40-50歲患者也變多。

三高患者高危險群　同時罹患風險加乘

聯新國際醫院助理副院長陳右緯說明，中風成因為兩大類：出血性跟梗塞性（缺血性）。其中梗塞性中風占七成，常見原因包括腦部小血管阻塞、腦部大動脈與頸部大動脈狹窄、心律不整如、心房顫動等。

三高（高血壓、高血脂、高血糖）患者尤為高危險族群，陳右緯強調：「如果是梗塞性中風的病人，八成有高血壓、五成有血脂異常、四成五有糖尿病、四成抽菸。如果有更多的因子或是沒有控制好，中風的風險更高。」而且這些危險因素還會互相加乘提升風險，尤其前中期膽固醇過高沒有臨床症狀，民眾容易忽略風險，不可不慎。

由於現有的增加高密度膽固醇的藥品保護力有限；反而是降低低密度膽固醇的藥品成效好，因此治療目標以低密度膽固醇作為治療跟監測的目標比較理想，建議標準需降到100g/dl甚至70g/dl以下，才能夠有效預防中風甚至二度中風。
由於現有的增加高密度膽固醇的藥品保護力有限；反而是降低低密度膽固醇的藥品成效好，因此治療目標以低密度膽固醇作為治療跟監測的目標比較理想，建議標準需降到100g/dl甚至70g/dl以下，才能夠有效預防中風甚至二度中風。

注意三大關鍵指標　低密度膽固醇越低越好！

民眾健檢時需注意哪些關鍵指標？陳右緯說明，總膽固醇正常值在200mg/dl以下，240mg/dl以上為過高；低密度脂蛋白膽固醇LDL（low-density lipoprotein，LDL），正常值為130mg/dl以下，160mg/dl以上過高；高密度脂蛋白膽固醇（high-density lipoprotein，HDL）具有保護作用故越高越好，正常值為40 -60mg/dl , 60mg/dl以上最佳, 40mg/dl以下偏低不健康。另外，三酸甘油脂超過200 mg/dl也不健康，恐增加血管病變的問題。

想要改善血脂異常，陳右緯表示若非心肌梗塞、腦梗塞等緊急狀況，第一步建議先從改良生活型態開始，包含運動、戒菸、減重、飲食控制等，比單用藥物還健康、持久。如果3個月後膽固醇還是偏高，就需要考慮用藥物治療。

陳右緯舉例，有個70多歲的伯伯頸動脈狹窄超過70%，放入支架後定期追蹤，一年後竟又狹窄到70%以上，第二次做支架時檢視到底是哪裡沒控制好？原來，患者一直戒不掉菸癮。他嚴肅要求患者戒菸，「不然之後會很危險。」

藥物治療積極控制　避免中風甚至再度中風

三軍總醫院神經科部醫師暨台灣腦中風學會副秘書長周中興解說，有三高危險因子的病患要積極治療，否則易變成血管病變，最後就阻塞、破裂或腦中風，會有後遺症。

目前治療高血脂的藥物大致可分為五類，最廣泛使用的為史他汀（Statins），還有膽固醇吸收抑制劑、菸鹼酸、纖維酸鹽衍生物、膽酸結合樹脂。

周中興說明，由於現有的增加高密度膽固醇的藥品保護力有限；反而是降低低密度膽固醇的藥品成效好，因此治療目標以低密度膽固醇作為治療跟監測的目標比較理想，建議標準需降到100g/dl甚至70g/dl以下，才能夠有效預防中風甚至二度中風。

若民眾還沒有中風，但已血管狹窄、頸動脈狹窄達50-70%，周中興呼籲患者要積極控制血脂，此時需服藥與進行血管攝影評估是否安裝支架，利用心腦管支架維護血流，尤其血管的重要位置在頸動脈，故需透過超音波監測頸動脈；一旦頸動脈狹窄高達80%，就很難再回復了，治療的同時評估是否要靠頸動脈支架來維持血流暢通，持續控制血脂避免狹窄惡化，才能避免中風。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55817

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