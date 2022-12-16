不孕症治療過程，黃體素為超排卵製造有利胚胎著床環境

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超排卵或冷凍胚胎周期，黃體素補充很重要無論是人工受孕或試管嬰兒療程，通常會以排卵藥來誘導幫助多排卵，但在超排卵的情況下，會令卵巢內黃體提早崩解，讓原本14天的壽命縮短為7、8天，「但這時是胚胎準備著床之際，一旦黃體消失、內膜剝落，月經就會來了。」所以在人工生殖期，會額外補充黃體素以避免內膜剝落，讓內膜蛻膜化，輔助胚胎在子宮腔內著床，增加受孕機會。
另一方面，隨著冷凍胚胎技術成熟，在凍胚植入周期，也需要做好內膜準備， 亦即模擬自然情境下身體黃體素的波動而需要補充黃體素。謝昌志說，黃體素的補充必須在排卵之後，就學理及生理上看，從胚胎著床到7週前都是由卵巢上的黃體素所供應，7週後會改由胎盤供應。
因此臨床實務上，以人工生殖技術受孕的女性，黃體素的補充期至少為8週，有時也會延長到12週。
黃體素補充三途徑，可依需求選擇現行補充黃體素的途徑分成口服、塞劑與針劑，各有特性。謝昌志表示，針劑血中濃度最高、效果最穩定，但缺點是不方便，且施打部位偶會出現腫塊、局部發炎過敏反應。
陰道塞劑雖可直接作用在子宮內膜，但並不適合陰道經常反覆感染的患者，也無法從抽血檢驗看到血中濃度，且若夏天分泌物多時也容易黏膩不舒服；而口服黃體素使用較為便利，適用於不想打針也不想使用塞劑的患者。
其次，傳統口服黃體素如經過特殊光照處理改變結構後，會提升吸收率並降低噁心反胃頭暈想睡的副作用，因此目前試管嬰兒臨床主流療法，會以口服黃體素為主幹，加以其他方式，強化受孕機率。
「無論何種黃體素，都有足夠的臨床效果。」謝昌志強調，醫師會考慮每個人的狀況不同選用適合的黃體素，經常都是採取兩種或三種併用，以加強效果。他也提醒，只要配合醫師規律服用黃體素，不須擔心後續有黃體素不足的危險。
在人工生殖醫學進步的今日，想要生育的夫妻宜選擇經驗豐富的醫師、實驗室儀器設備完善且有口碑的醫學生殖中心。謝昌志呼籲，時間不等人，年齡是影響受孕機率最重要的要素，若有生育需求者最好儘早把生育計畫納入考量，最好在35歲前完成生育，成功機會才能增加。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56194
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