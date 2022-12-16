腎癌年輕人也會得 早期無症狀、靠超音波揪異狀　及早治療預後佳

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腎癌年輕人也會得 早期發現存活率高蒙恩醫師表示，人體的腎臟肩負代謝體內毒素、調節電解質、控制血壓等功能，血液進到腎臟實質部過濾，再將要排出體外的尿液送入集尿系統，而腎細胞癌指的就是從腎實質部長出的腫瘤。根據台灣的癌症登記資料，腎癌佔惡性腫瘤比例不高，一年新發個案約700例，值得注意的是，腎癌是年輕人也會得的癌症，病人年齡層主要分布於40歲至80歲間。
目前腎癌的發生原因尚不明確，蒙恩說，癌症的形成並非單一因素，而是多重原因的集合，已知的風險因子包含基因、後天環境、飲食、使用特別的藥物等，也與不良的生活或健康型態有關，如抽菸、肥胖、高血壓、慢性腎衰竭病人，會有較高的腎癌風險。
腎癌若早期發現、早期治療，5年存活率約7至9成，但麻煩之處在於腎癌不易早期發現。蒙恩解釋，腎癌早期症狀並不明顯，通常要等到腫瘤已經大到一定程度甚至是轉移他處，才有明顯症狀出現。典型的三大症狀是血尿、腹部腫塊和腰痛，但僅少數病人會同時出現這些症狀，多數病人並無症狀。大多能在腎癌早期就發現者，都是靠健檢的超音波檢查意外揪出。
標靶治晚期腎癌健保有給付 晚期治療選擇多蒙恩說，早期腎癌靠手術施行部份或全切除腎臟就有很好的治療效果，術後也僅需追蹤。但若腫瘤已經轉移，除了開刀以外，還需合併輔助性治療。因化療對腎癌治療效果差，目前針對晚期、轉移腎癌病人，健保有給付標靶治療，且效果不錯，但缺點就是副作用問題，如手足皮膚嚴重乾裂、口腔黏膜潰瘍，碰水、吃東西都劇痛難耐，也可能出現高血壓、三高控制不穩的狀況。
近年免疫藥物也加入腎癌的抗癌陣線，蒙恩表示，目前國際上治療晚期腎癌的趨勢是第一線即使用免疫藥物或標靶合併免疫治療，若病人無法承受標靶副作用，免疫藥物可以是另一個選擇。
不過，蒙恩說，目前腎癌病人第一線使用免疫藥物並無健保給付，病人必須考慮經濟能力，且免疫治療前應先接受基因檢測，確認有沒有免疫藥物對應的基因表現，較可期待療效。
晚期腎癌病人別喪志，蒙恩提醒，目前針對腎細胞癌的治療，不論是手術或全身標靶、免疫治療一直都在進步且效果不錯，病友不用太擔心。如果標靶藥物副作用難以忍受，可即時跟醫師溝通，調整劑量有助改善副作用。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56183
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