搭機、追劇單腳水腫速就醫！防「經濟艙症候群」引「肺栓塞」致命。

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黃晨祐醫師表示，經濟艙症候群是深部靜脈栓塞，主要發生在久坐、久躺不動、活動受限的族群身上，身體長時間不動，靜脈血小板較容易凝結、出現靜脈血栓。因此像是術後久臥、長途客運、火車，或是工作、打牌、追劇等需久坐等族群也都在風險名單中。而肥胖、癌症患者、自體免疫疾病患者、使用口服避孕藥者等，這些族群較容易出現血栓、形成經濟艙症候群，需特別留意。
久坐不動單腳水腫速就醫，防「經濟艙症候群」致命。
黃晨祐醫師說明，經濟艙症候群發生時，患者初期常見突然出現單側下肢水腫，若情況嚴重順著回心血流到達肺部，就可能引起肺栓塞，出現變喘、胸悶、胸痛、呼吸困難等症狀，更嚴重可能咳血、血壓降低，甚至將有心跳停止、生命危險。而雖此為靜脈血栓，與常聽到發生於動脈系統的中風、心肌梗塞有所不同，但若有心房中膈缺損，也有可能阻塞至動脈，一樣有心肌梗塞等心臟疾病風險。
案例術後臥床後單腳水腫，上個廁所回來直接送急診。
黃晨祐醫師提醒，當久坐不動後發現單側下肢水腫，就建議盡快就醫，這可能代表靜脈栓塞正在發生，此情況未必可靠活動身體改善，也可能走一走血栓就向心回流引起肺栓塞。日前就有遇過開刀躺了兩天的病人，下床後發現單側下肢水腫，上個廁所回來就感覺到很喘，接著就送至急診了。
防「經濟艙症候群」致命，醫籲多起身走動防靜脈血栓。
最佳方法：腳踏實地活動防範經濟艙症候群、深部靜脈栓塞、肺栓塞，黃晨祐醫師指出重點在於預防，建議情況允許多起身走動，腳踏實地的走動是最有效預防的方式，可活動下肢肌肉、擠壓靜脈，促進靜脈血流，有助預防血栓發生。
其他方法：腳步伸展、按摩等其他的防範方式，也可做些腿部伸展、腿部運動等，或是按摩按摩雙腳。而若是像久臥病床等情況不便時，則建議至少自己或請人協助按摩，以利避免這些情況發生。而開刀後臥床，醫師也多會視情況開立相關藥物，防止血栓發生的可能。
阿斯匹林可減少發生機會？至於許多民眾口耳相傳，搭機前可使用阿斯匹林降低血小板凝結，有助減少靜脈栓塞的機會，對此黃晨祐醫師則認為，阿斯匹林藥物雖可降低血小板凝結，在早期藥物尚未如現代先進時，這作法確實和沒有用藥者相比是來得更好些。但畢竟阿斯匹林主要作用在動脈血管，對於防範中風、心肌梗塞效果較為明顯，若要防範靜脈系統血栓形成的經濟艙症候群、肺栓塞，建議使用口服抗凝血劑效果較佳。
當然若有需求、自認為高風險族群，也勢必應先由專業醫師檢查，並在詳細討論後開立藥物使用，避免使用來歷不明的藥物，或自行胡亂使用藥物。例如曾有靜脈血栓病史，醫師開立藥物便遵照醫囑使用。
防「經濟艙症候群」別久坐，出現症狀盡快就醫以策安全！
提醒民眾，日常盡可能避免久坐，如需久坐應適時起身活動走動，或按摩促進血循。而若出現相關症狀也應盡早就醫檢查為佳，以利維護身體健康及生命安全。
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