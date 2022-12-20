《雲扉：輪迴》今日雙平台上線　多重開服福利活動釋出

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《雲扉：輪迴》的故事發生在兩個不同的時空。一個時空，是跨越現實的時間，是遠離紅塵的世外桃源——羅浮；另一個時空，是深林中迷失的少女，在尋找歸家的路卻無意間發現了一扇塵封的門……推開門後，兩個時空，兩個世界，就此相遇。
全民福利 開服豪禮送不停
除了此前參與事前登錄獲得的「限定時裝·金風玉露」和「仙鹿萌寵·吖吖」等專屬福利外，官方今日還曝光了多項開服活動——玩家在7天內每日登入遊戲，即可在活動介面處領取一份登入獎勵；登入第三天即送超帥酷炫天神「雨神」，翻手為雲覆手為雨，助你衝鋒作戰！第五天登入即可免費領取「嘻哈時裝」，開服專屬潮流定制！第七天上線，更可獲得限定坐騎「雲扉神雕」，帶你遨遊開放美學大世界！多重豐厚的開服獎勵，誠意滿滿，就等你來拿！此外，玩家可以在禮品兌換處輸入FS999，免費領取「100連抽」拿超強戰寵！
代言人誠邀 來雲扉世界邂逅劉品言
20日遊戲開服後，《雲扉：輪迴》的代言人劉品言將會在第一時間上線。飾演「滄瀾」的她也會選擇一樣的角色踏上雲扉世界的旅程，還不趕緊加入《雲扉：輪迴》的世界，馬上邂逅劉品言！另外，仙師大大們還可以使用代言人的專屬禮包碼ES8888在遊戲中兌換神秘好康大禮，快人一步助力角色成長，火速提升戰力等級！
此外，《雲扉：輪迴》官方還特邀「平民百姓」、「亞洲統神」、「天菜小姐」等知名實況主，與各位仙師一起探索美學仙俠大世界，更多精彩內容，敬請關注官方粉絲團最新資訊！
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