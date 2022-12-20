《鋼之鍊金術師M》衝雙平台第一！官方釋出「全新卡池」
由 Garena 代理發行的手遊《鋼之鍊金術師 M》日前正式發行，上市首日取得臺港澳 iOS 和 Android 雙平台下載排行榜第一名的佳績，官方表示，將開啟多個慶祝活動以回饋玩家的支持！此外官方還將釋出一系列遊玩攻略，協助玩家快速上手遊戲並且熟練地使用各種對戰技巧，暢享遊戲的策略樂趣！
記者張志浩/綜合報導
《 鋼之鍊金術師 M 》開服首日在玩家的熱情參與下，榮登雙平台下載榜第一名的成績！官方於昨（19）日開啟「雙平台 No.1 下載紀念活動」，活動期間登入遊戲或是達成特定成就便可以領取抽卡道具，最多可以獲得 20 抽的「雙平台 No.1 下載紀念硬幣」，此外，全新副本加成活動也已於今日開啟，即日起參加「大陸的遊歷」，即可享有掉落機率加成 50%。這些活動可以快速獲取強力角色和角色培養材料。
近日官方開啟了全新卡池「嫉妒的真面目」，人氣角色人造人「SSR 恩維」為本次大獎！在原作故事中擁有變身能力的恩維，在遊戲中不僅可以將自身屬性變為剋制選中目標的屬性、大幅提升傷害值，還可以透過技能隨機偷取目標身上的增益效果，是極具特色的輸出型角色！本次「嫉妒的真面目」卡池還推出了全新的保底機制：在第3次及第5次 10 連召集都必定獲得1張「SSR 恩維」。喜愛「恩維」或是缺少強力輸出的玩家千萬不要錯過本次活動！
官方也開放了「心相鍊成」— 鋼鍊角色心理測驗活動，只要回答四道題目，就可以根據選擇測驗出與鋼鍊中的哪位角色性格最相似！與此同時，心相任務同步開啟，官方宣布只要參與測驗的鍊金術師超過10000人，就會送出「體力恢復蘋果派* 2」 和「均衡之書* 5」 的全服獎勵，此外，即日起至12/25前，分享測驗結果圖片至 Instagram 限時動態並標記 @fam.tw.garena，還有機會抽中官方專屬周邊「愛德華的銀懷錶 LIMITED EDITON」！