黃明志9張嘻哈專輯無法上架 曝「MV找辣妹」背後理念
嘻哈選秀實境節目《大嘻哈時代2》日前錄影邀請到，剛發行最新專輯的黃明志擔任客座賽評，一向在歌詞上很敢表述態度的他，認為嘻哈沒國界，只有真嘻哈與假嘻哈的區別。
記者侯家瑜/綜合報導
黃明志在音樂展現上一直很有個人態度，他認為嘻哈沒有國界之分，但整體發展最好的仍是美國，「要做嘻哈音樂並不難，因為現在因為科技發達、編曲軟體都厲害，很容易達到商業水準，在音樂技術面上都很到位，唯一差別就是真嘻哈與假嘻哈之分」。黃明志表示「真嘻哈」，是不會為了要上電視而改歌詞、不為怕公司罵而改、不會為賣唱片而改歌詞，「就像自己，有9張專輯都沒有辦法在馬來西亞發行，因為他沒想要去改歌詞，這樣做可能為公司帶來利益不大甚至造成損害。」但對他而言不受商業控制、不自我閹割是最重要，當然會有金錢上的損失，但勇敢做嘻哈就是真嘻哈精神。
黃明志笑說大家都以為唱嘻哈的歌手周圍有很多迷妹圍繞，其實這是種迷思，「像我寫的一堆歌詞，粉絲差不多都是男生，一般女生不會聽罵來罵去的歌，太凶悍了。」但他的MV都會搭配性感辣妹，原來都是為了回饋他的廣大男性粉絲，「男生要把到妹妹就要多唱情歌，她們最愛，但卻是剛好和嘻哈音樂相反。」