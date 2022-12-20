護髮品5大成分不可或缺！　但「3類人」應避免使用

我是廣告 請繼續往下閱讀
護髮五大成份 正確護髮才有效（1）有機酸：因為洗髮產品為弱鹼性，添加有機酸的護髮產品可幫助頭髮與頭皮在清潔後恢復弱酸性，藉以調節酸鹼度。有機酸若使用在燙髮、漂白後的頭髮，則可幫助蛋白質凝固、避免蛋白質流失；其中，以檸檬酸最常見。
（2）油脂：油脂能讓頭髮產生光澤感，常見成分包含神經醯胺、橄欖油、杏仁油、荷荷芭油，脂肪酸、脂肪醇、脂肪酯與蜂蠟等成分。
（3）維生素：維生素B5可用於保濕，維生素E則可幫助滋潤，有些產品使用的小麥胚芽油就含有維生素E成分。
（4）蛋白質水解物、胺基酸：蛋白質的分子量大，無法直接穿過毛鱗片，因此若要提供護髮效果，則會使用蛋白質水解物或分子更小的胺基酸。常見的角質蛋白水解物，可能是從馬毛、羊毛、牛角等物質中提煉而成，或是蠶絲蛋白、膠原蛋白等；而植物性來源較常見的有燕麥、小麥、黃豆等。
（5）矽靈：矽靈成分的安定性高，表面張力低、刺激性低，且不會有油脂黏膩感，可以讓頭髮呈現絲質般的觸感。含矽靈成分的護髮產品實際上不會造成頭皮的危害，民眾不需過於擔憂。
使用護髮產品 依照功能選購由於護髮產品種類多，林昀萱醫師建議，民眾應依照自身對於護髮產品的功能需求來選購。
食藥署也提醒，護髮產品雖是使用在頭髮上，但仍可能與皮膚接觸，因此，有嚴重粉刺青春痘、毛囊炎或脂漏性皮膚炎問題者，應避免使用護髮產品，以免增加皮膚更多的刺激。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56159
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw