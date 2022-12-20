新生兒周產期窒恐「腦性麻痺」 1療法助大腦重開機

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新生兒周產期窒息 嚴重恐致多重器官病變輔大醫院兒科醫師簡佑軒說，據國外數據顯示，新生兒周產期窒息發生機率約為千分之一，造成原因繁多，難以事前診斷、預防，常見的原因包含臍繞頸，胎盤剝離等。新生兒周產期窒息會造成全身缺氧缺血，主要器官功能異常、缺氧缺血性腦病變、肺高壓、心臟衰竭、肝腎衰竭等症狀，其中腦部病變對新生兒的影響甚鉅。
低溫療法治療 傷害降到最低低溫療法是為了保護缺氧缺血性腦病變（HIE）最重要的治療方式之一。簡佑軒醫師說，將大腦比喻成電腦，一旦新生兒發生HIE，腦袋會突然當機，當腦袋需要重新開機時，因血流突然大量灌入腦中，容易造成腦袋負荷過度，進而產生二度傷害。
低溫療法的黃金治療時間是在出生後的6小時內，若沒有保護好腦袋，容易造成不可逆的後遺症，如發展遲緩、智能不足、癲癇，嚴重時甚至可能導致腦性麻痺，因此中重度缺氧缺血腦病變建議採取低溫療法，才能將腦部損傷降到最低。
門診追蹤有無發展遲緩 評估是否需要接受早療孩子的後續追蹤及照顧也不能馬虎，簡佑軒醫師說，住院期間會安排此類新生兒接受腦部MRI（磁振造影）和腦波圖檢測，並同步照會復健科，門診追蹤時也會查看孩子的神經學發展有無遲緩跡象，若有異狀則需接受早療復健。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56162
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