26歲酒店公關心肌梗塞險猝死！　「這些職業」高風險怕爆

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夜班飲酒壓力大 心肌梗塞年輕化心肌梗塞為一種急性嚴重心臟病，當冠狀動脈硬化阻塞，導致血液無法順暢流通，氧氣和養分無法輸送到心肌細胞，造成心臟組織受損壞死，就會產生休克甚至死亡。
引起心肌梗塞的危險因素包括抽煙、高血壓、體重過重、缺乏運動、年齡、糖尿病、高膽固醇等。加上現代生活習慣改變，許多年輕人熬夜、不運動、飲酒、抽菸、高油高脂飲食、工作壓力大，導致心肌梗塞的機率大為增加。
心肌梗塞以往好發於70歲左右的長者，現已下降至50、60歲，最低甚至到20、30歲就有案例。尤其若有三高或家族史者風險更高，還有心律不整、心臟瓣膜疾病或二尖瓣脫垂等患者，也都須特別注意自身疾病進展與心臟衰竭狀況。
鄧欣一表示，曾有個案是26歲酒店公關，長時間上夜班加上從小抽菸、飲酒，又有心肌梗塞家族史，年紀輕輕就心肌梗塞，緊急送醫進行心導管手術，打通血管加上服藥治療終於救回一命。
另一位個案是38歲夜班醫師，無抽菸，膽固醇值也正常，然因為常熬夜睡眠不足，加上父親心臟血管堵塞開過繞道手術的家族史，沒有三高竟然也心肌梗塞，緊急進行心導管手術放入支架撐開血管阻塞處，恢復血流才搶救回來。
持續胸痛冒冷汗 緊急就醫勿拖延當心臟供給心臟血液的冠狀動脈被血栓阻塞，導致心肌缺氧受損，人體便會出現頭昏、胸痛、噁心、呼吸短促、頭昏腦脹、臉色蒼白等症狀。若休息也無法解除，持續疼痛超過30分鐘，甚至冒冷汗時，務必立即送醫急救，以免錯失黃金治療期造成遺憾。
一旦心臟完全缺氧超過 10 分鐘就很難救回來，搶救患者的首要之務就是把握時機。美國心臟學會律定心肌梗塞患者在到院後的90分鐘內應接受心導管治療，即所謂的「到院至灌流時間」(door-to-balloon time)，以減少心肌缺血的時間，把握搶救黃金治療期。台灣目前主要治療處置方式為心導管手術、氣球擴張（放置支架）或是服用藥物。
血管打通又堵塞 調整習慣多運動然而，即使患者成功搶救回來，打通的血管容易再次阻塞，心肌梗塞的可能性仍然相當高，而且吸菸者罹患急性心肌梗塞後，再次發生風險更是增加3倍以上，不可不慎。
鄧欣一醫師呼籲，心肌梗塞患者除了先天體質要注意，後天生活習慣也要控制，包括控制血壓血糖血脂肪、戒菸、避免熬夜等，還有「333運動法則」，也就是每周至少運動3次、每次30分鐘、心跳需達每分鐘130下，配合定期健康檢查，有症狀務必及早至心臟科門診就醫，才能減少憾事的發生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56153
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