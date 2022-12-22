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冬至必看！4顆甜湯圓＝1碗白飯　市售20款「它」熱量最高

▲寒冷的「冬至」大家都搶著吃湯圓！沒想到4顆甜湯圓＝1碗白飯熱量，營養師高敏敏分析常見市售20款熱門湯圓的營養標示，除了包餡的甜湯圓、鹹湯圓還有無餡的小湯圓，都幫大家計算出每顆湯圓的熱量，並推薦大家能夠減少熱量的聰明吃法。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲寒冷的「冬至」大家都搶著吃湯圓！沒想到4顆甜湯圓＝1碗白飯熱量，營養師高敏敏分析常見市售20款熱門湯圓的營養標示，除了包餡的甜湯圓、鹹湯圓還有無餡的小湯圓，都幫大家計算出每顆湯圓的熱量，並推薦大家能夠減少熱量的聰明吃法。（圖／記者劉雅文拍攝）

記者蕭涵云/台北報導

今（22）日迎接二十四節氣「冬至」，按傳統習俗要吃碗暖呼呼的湯圓，不僅象徵團圓，更能進補、養陽氣。不過現今健康飲食抬頭，熱量不低的湯圓常讓人一不注意吃過量，越吃越圓。營養師高敏敏便分享了常見市售20款熱門湯圓的營養標示，4顆甜湯圓就相當於1碗白飯280卡，也等於5顆鹹湯圓、40顆小湯圓，或2顆湯圓＋半碗甜湯的熱量。除了包餡的甜湯圓、鹹湯圓還有無餡的小湯圓，都幫大家計算出每顆湯圓的熱量，推薦大家能夠減少熱量的聰明吃法。

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高敏敏分享的「市售20款熱門湯圓的熱量圖鑑」中，包餡大湯圓以甜口味熱量較高，桂冠芝麻湯圓一顆就要77.8卡、義美奶茶口味一顆74卡、桂冠鮮肉則是60.4卡，熱量最低的桂冠紅豆湯圓一顆也要57.6卡。而小湯圓系列，同樣以桂冠芝麻口味每一小顆12.9卡奪冠、桂冠牛奶糖則是12.8卡緊追在後，熱量最少的傳統紅白桂冠小湯圓一顆也有6.5卡。

高敏敏分析，「包餡甜湯圓」的內餡已含有高糖分，建議直接滾水煮熟吃，因為4顆甜湯圓＝1碗白飯有280卡，就不要再額外添加糖或配料了。而「包餡鹹湯圓」的絞肉內餡，因經過調味又包含油脂，建議湯頭烹煮時可以不要再用熱油爆香；改以無油蔬菜湯底，如昆布、紅白蘿蔔、番茄、大白菜、香菇等蔬菜熬煮，或搭配茼蒿、小白菜等蔬菜當作一餐吃，不只增加飽足感、還能減少油脂攝取。

她還特別提醒，不要看紅白小湯圓好像熱量很可愛，因大家都習慣一碗、一碗吃，一盒200g就約莫有50顆，若整盒吃完可是飆出600多大卡，不得不慎。高敏敏建議享用小湯圓可以避開濃甜糖水，改以搭配天然的桂圓、枸杞、薑汁，或可以加入昆布、豆腐、肉絲、白蘿蔔及青蔥一起煮，會更營養均衡又健康。


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▲桂冠販售多款湯圓口味，除了水煮外還可以搭配各種創意吃法。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲桂冠販售多款湯圓口味，除了水煮外還可以搭配各種創意吃法。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲芋頭霸主清原芋圓推4款經典熱甜湯對抗冷氣團（左上至右下）：黑金燒仙草、紫米紅豆湯、芋見幸福熱戀中以及磨米紅白湯圓。（圖／清原芋圓提供）
▲除了甜品店，不少手搖飲野搶攻湯圓商機，圖為芋頭霸主清原芋圓的黑金燒仙草、紫米紅豆湯、芋見幸福熱戀中及磨米紅白湯圓。（圖／清原芋圓提供）
▲營養師高敏敏分析「市售20款熱門湯圓的熱量圖鑑」。（圖／翻攝自高敏敏 營養師 FB）
▲營養師高敏敏分析「市售20款熱門湯圓的熱量圖鑑」。（圖／翻攝自高敏敏 營養師 FB）
▲營養師高敏敏針對包餡的甜湯圓、鹹湯圓還有無餡的小湯圓，分別建議更健康的聰明吃法。（圖／翻攝自高敏敏 營養師 FB）
▲營養師高敏敏針對包餡的甜湯圓、鹹湯圓還有無餡的小湯圓，分別建議更健康的聰明吃法。（圖／翻攝自高敏敏 營養師 FB）

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