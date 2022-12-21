天冷低溫　血壓變化不可輕忽

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血壓的測量 從年輕做起老化雖然是心血管疾病的危險因子之一，但是年輕族群如有三高（高血壓、高血糖及高血脂）等慢性病，也是罹患心血管疾病的危險族群，依據106-109年國民營養健康狀況變遷調查結果發現，18歲以上國人高血壓盛行率逾26%，而20歲以上民眾近3成不知道高血壓已悄悄上身。國民健康署呼籲18歲以上民眾，每年至少要量一次血壓，有高血壓家族史的族群，更應該從年輕就養成定期測量血壓的習慣，並記錄自我血壓的變化。
運動前充分暖身 出門結伴有照應寒流來襲，提醒出門活動時，帽子、圍巾要戴好並需穿著保暖衣物，並採多層次洋蔥式穿著；運動前，須充分暖身，適時補充水分，並結伴運動，相互扶持與照應；運動時，應避開早晚低溫時段，餐後不宜立刻運動，至少間隔一小時，身體不適時應立即停止運動，尋求旁人協助。
留心急性促發徵兆 避免發生遺憾為減少低溫造成的影響或傷害，保暖禦寒工作不可輕忽，對於有慢性病史的民眾，在任何時間都要隨身攜帶健保卡與緊急用藥以備不時之需。當身邊有人不舒服時，又有胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心血管疾病症狀，請他(她)做「微笑、舉手、說你好」的三個動作：
（1）微笑：是否有嘴角歪斜臉不對稱。
（2）舉手：平舉雙臂，是否無力下垂。
（3）說你好：是否說話不清楚。
如出現以上任一症狀，不要自行開車，應立刻撥打119，並記下發作時間，3小時內迅速就醫，把握黃金治療期。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56242
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