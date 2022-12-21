人工植牙不易蛀牙？　醫提醒「１因素」恐害打掉重來

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牙周病高盛行率 應定期洗牙檢查曹瑞彬醫師指出，「牙周病」在臺灣的成年人盛行率可能高達8成以上，牙周病的症狀包含牙齦流血、牙齒鬆動、口臭、牙齦膿腫甚至牙齒脫落。牙周病早期並不會造成明顯的不舒服，因此常常會被一般民眾乎略或是害怕看牙醫而錯過寶貴的治療時間，建議民眾應每半年進行牙齒檢查與洗牙，以利早期發現早期治療。
人工植牙失敗 關鍵與這因素有關近年來植牙治療重建缺失的牙齒已相當普偏，但如果在植牙治療前沒有妥善進行牙周病檢查與治療，易導致人工植牙後植體周圍炎的發生。根據美國與歐州牙周病專家共識會議中指出：「牙周病史」、「不適當的牙菌斑控制習慣」、「未定期回診」是植體周圍炎的風險因子，因此建議民眾在進行人工植牙重建缺牙前，應先進行牙周病檢查與治療，才能讓植牙在口內維持健康。
定期回診追蹤 確保植牙健康雖然人工植牙的材質不同於自然牙，有著較不易蛀牙的特性，因此也讓許多病人輕忽未善待植牙，認為不需要保養，但其實並不然，應如同自然牙一樣皆需清潔維護，用心對待，以免植牙後因細菌感染惡化導致植體周圍炎，造成植體脫落、植牙失敗。
曹瑞彬醫師表示，植體周圍炎治療不易，即使人工植牙完成後，仍然有可能會因為術前沒有治療牙周病或是牙周病復發，造成後續人工植牙處流血、化膿甚至人工牙根脫落。因此，老話一句，預防勝於治療，植牙治療前妥善治療治療牙周病，後續定期追蹤照護才是牙齒與人工植牙在口內長期維持健康的關鍵！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56188
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