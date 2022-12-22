子宮肌瘤愈長愈大怎麼辦？　專業中醫辨證五體質大公開！藥膳茶飲助改善

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血澀氣逆、留滯經絡 引起實質子宮肌瘤要攻克子宮肌瘤，首先要知道敵人是如何壯大自己，斬草必須除根部拔起，同樣的治療子宮肌瘤要從根體體質著手。
臨床上很多女性都是因檢查才發現原來自己有子宮肌瘤，在門診時常常問醫師為何我會長肌瘤？周宗翰中醫師表示，子宮肌瘤發病原因可能與體內雌性激素分泌不穩定有關，長期雌激素刺激引起子宮平滑肌細胞增生所致。
中醫理論認爲本病的形成是由於氣血失調、情志內傷、肝氣鬱結、臟腑功能失合以致血澀氣逆、留滯經絡，因而引起氣滯血淤、痰濕內阻的狀況，久了以後便會產生實質性的腫瘤，就是子宮肌瘤。
身體環境不改變仍會復發 改善身體循環代謝避免復發中醫的作法在於改變身體環境，子宮環境如果讓肌瘤容易生長，不管開幾次刀都一樣會復發，臨床經驗發現復發時間快則半年慢則兩年。
中醫針灸與中藥調理，可以改善身體氣血循環，通調身體水分代謝，進而使因肌瘤壓迫膀胱導致的頻尿或其他症狀獲得減輕。周宗翰說明，中醫治療子宮肌瘤是以活血化瘀、散結消癥，以達到止血、消瘤、恢複元氣的目的，並且要改變子宮的環境，避免再次的復發。
周宗翰中醫師提醒「中藥也是藥」，即使是中藥使用量較少的藥膳，有不建議自行長期服用，想要治療子宮肌瘤問題，要尋求專業醫師的診斷治療，讓醫師依據個人體質、症狀差異，對症下藥，才能真正達到治療、抑制、縮小子宮肌瘤增長或生成的目的。
依個人給予藥膳預防婦科症狀 改善體質是關鍵以下藥膳對於有肌瘤的朋友有很好的幫助，
月經量多，疲勞，常感頭暈，畏寒的貧血體質
● 黑糖老姜燕麥飲
材料：黑糖10g 燕麥100g 水2000cc 老薑泥15g
作法：
1.先把燕麥洗淨，接著倒入可淹過燕麥的冷水泡兩小時以上，
2.接著把水加至3000cc，水煮滾，轉小火加入老薑泥小火悶30分鐘
3.接著加入黑糖，等黑糖完全溶解放涼即可食用
食養分析:
虛寒體質的女性，在月經來時或前後，可吃一些黑糖燕麥湯當飯後甜點，黑糖活血、燕麥調腸胃，且不會像紅豆依樣容易脹氣，老薑泥可溫經散寒，讓經血順利排出並減少肌瘤產生。
如果月經前容易情緒不穩，心煩氣躁，月經前容易頭痛的子宮肌瘤女性
● 合歡花麥棗茶
材料：合歡花3錢、浮小麥1兩、紅棗5顆剪碎、生甘草2錢(上述三者便是有名的甘麥大棗湯) ，水2000cc
作法：
1.將紅棗剪碎，浮小麥，生甘草，合歡花花洗淨。
2水2000cc加入鍋中，所有材料放入，煮滾後放涼去渣即可食用。
合歡花可疏肝解鬱，浮小麥能消積導滯，避免不正常組織堆積，也有穩定情緒之功效，紅棗可以補氣和緩和玫瑰花的寒涼之性，甘草調和諸藥。此茶飲可調理氣血循環，預防子宮肌瘤的產生。
長期久坐，缺乏運動、罹患子宮肌瘤的上班族女性
● 桃仁紅花粥
材料：桃仁10克、紅花3克、白米100克
作法：
取桃仁、搗爛如泥後去渣取汁，以汁和白米共煮加入紅花成粥即可。
一日2次，空腹食用。此方具有消瘀散結的作用。桃仁加上紅花可活血化瘀，適用於瘀血停積而成痼疾的人，能改善女性子宮腔體的循環，預防生理期血塊排不乾淨而形成瘀血，但是月經來時不要食用，以免經血量突然變大。
容易頻尿，下腹脹的子宮肌瘤女性
● 縮泉雞湯
材料：益智仁3錢、烏藥3錢、雞肉250克、香附各5錢、蔥白5根，生薑4片、紅棗10顆
作法：
1. 取蔥白拍爛，與雞肉、益智仁、烏藥、香附加適量水同煮。
2. 煮至熟肉即可，飲湯食肉。
食養分析：香附是女科常見用藥，可疏肝理氣，調節旁郭的穩定，益智仁與烏藥就是中醫有名的方劑縮泉丸，可以有效的改善頻尿症狀，蔥白，生薑，紅棗有調味的效果，避免中藥味太重此食療能改善氣血循環，對氣血瘀阻型患者有不錯的調理效果。
虛胖的痰濕體質造成子宮肌瘤女性
肥胖引起子宮肌瘤大多屬於虛胖型的痰濕體質，這種體質氣血虧虛容易造成身體的水分代謝失調，進而導致身體代謝機能下降，臟腑未能正常運化吃進來的食物與喝近來的水分、不僅容易造成疲勞虛弱問題，往會選擇把更多的營養吸收進來，但在無法有效代謝的情況下，就容易導致氣血囤積，造成下腹肥胖發生。 平時也可多喝補氣消積減重茶來輔助治療痰濕肥胖型的子宮肌瘤。
補氣消積減重茶
材料:黃耆3錢、玉米鬚5錢、冬瓜子3錢、北茵陳3錢、炒決明子5錢、陳皮3錢、山楂3錢、荷葉3錢、炒薏苡仁5錢
作法
1. 像洗米一樣將炒薏仁、炒決明子、炒冬瓜子洗淨；其它材料則用清水稍微沖洗後撈出。
2. 將洗好的材料放進湯鍋內，倒入 4 公升的水。
3. 用大火煮滾後，轉小火熬至水剩約 2 公升左右。
4. 熬好後用篩網撈除材料即可。
5. 冷卻後請冷藏保存，隨時都可飲用，能加熱喝更好。
食養分析：黃耆有補氣，有推動瘀滯氣血的功效；玉米鬚、冬瓜子加上炒薏苡仁有很強的利水消腫功效。
北茵陳有利濕解毒的作用，炒決明子、陳皮、山楂、荷葉；可祛除痰濕、解熱與疏通氣血、有助身體循環、對祛除痰濕有益，已可消除因消化不良所積聚的食物殘留物，且具有活血化瘀的功效，可以改善子宮肌瘤的體質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56269
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