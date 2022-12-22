視野模糊並不光是因為年齡增長？　所有人都可能遇到的白內障應對法

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雖然多是因為高齡 但也有人40多歲發病說到白內障，大部分人覺得是高齡者才會有的症狀。就像是白頭髮一樣，會隨著年齡增長而發作，但也有40到50多歲的人出現症狀的例子。
「所謂的白內障，就是指眼球前方的水晶體產生白濁的病症。影響視力的程度，要看混濁的部分不同而定，80歲以上如果是整個水晶體都有淡淡混濁，症狀就算輕微；而也有40多歲的人因為混濁的部分靠近中心，導致視力顯著減弱的情況。」（朝岡）
即使開出了好球，如果看不見球往哪裡去，暢快感就會減半，到底為什麼會有白內障呢？
「如果用相機構造來比喻，水晶體就是鏡片，像葡萄粒一樣的袋狀構造，一旦裡面的蛋白質組織變質，就會出現白濁。古埃及會用力擠壓眼球使混濁的水晶體脫離，日本江戶時期也有用針戳眼球的粗暴手法『治療』的情況，現在，根據手術不同，大部分的情況都能治癒。」
但是，什麼樣的人會在年輕時就發病呢？
「除了先天性或遺傳的情況，其他還有眼睛的外傷、異位性皮膚炎、類固醇副作用等原因。症狀通常是緩慢漸進式的，但如果有外傷，就會導致快速發作，需要特別注意，眼球如果受到衝擊，水晶體內的蛋白質組成就會改變。並且因為混濁，導致光線反射，遇上像是頭燈等就會造成目眩。」
例如，萬一球打到眼球附近，就必須要注意白內障的情況。
眼睛受到紫外線照射 會提高白內障的風險高爾夫是戶外運動，接觸到紫外線的情況也多，是造成白內障風險增加的原因。
「暴露在過量紫外線中，對眼睛而言是一種外傷。如果不光是看不清楚，從會館走到戶外時，會覺得光線比以前要眩目的話，最好進行檢查。雖然戴太陽眼鏡可以預防，但請確認是否有抗UV功能再使用。如果戴的只是單純有色鏡片，因為在暗處瞳孔會放大，反而接收到更多紫外線而更加危險。白內障如果放著不管，導致情況變得太差，手術的內容也會變得更複雜。一旦感覺到症狀，就要盡早到專科接受診療。」
如果下場時持續不做防紫外線的措施，會使白內障提早發作，因此需要好好注意。
【解說】
東京大學醫學部
眼科視覺矯正科學特任講師
朝岡 亮
醫學博士。曾於東京醫大、濱松醫大、美國MoofieldsEye Hospital 及City University London（日本學術振興會特定國派遣研究員） 任職。曾獲國際視野學會學術獎金獎、Glaucoma Summer Camp, Young Investigator Award。
本文出自ALBA阿路巴高爾夫雜誌 第28期
資料來源：https://www.albagolf.com.tw/zh-tw/
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56163
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