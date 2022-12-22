冬至吃湯圓怕胖？　營養師傳授獨門減醣低熱量湯圓

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減醣、減熱量健康湯圓 這樣做由於市面上的包餡湯圓會有攝取高糖、過多熱量的問題，以及糯米對吞嚥與消化不好的長輩會造成負擔，因此營養師也特別為長輩設計減醣、減熱量的健康湯圓，共同歡度節日。
南投醫院毛柔壹營養師表示，為了降低熱量及醣量的攝取，此次特地減少了糯米粉的用量，並加入了嫩豆腐，以1:1(糯米粉:嫩豆腐)的比例搓揉外皮。加入豆腐能提高蛋白質含量，其優質蛋白質能幫助銀髮族避免肌少症等問題，還降低湯圓黏性讓銀髮族更容易咀嚼吞嚥。
添加天然食材 增加營養價值另外，利用含有豐富植化素及維生素的天然食材揉進湯圓，如火龍果中的花青素、地瓜中β-胡蘿蔔素，不僅外觀漂亮、營養價值高還能提高長輩的進食的樂趣；現煮的湯圓暖呼呼的，又香又甜。
毛柔壹營養師建議，若家中有長輩，不妨嘗試上述的料理方法，不但讓老人家有參與感，也兼顧了口味與健康。
日間照顧中心 符合資格可申請此外，興光日間照顧中心預計可服務30名長者。受託對象符合長照2.0規範，需設籍並實際居住南投市、草屯鎮、名間鄉及中寮鄉，符合下列情形之一者，可向南投縣長照管理中心提出申請：1.65歲以上失能長者、55歲以上原住民、50歲以上失智者及具身心障礙證明失能者；2.日常生活需他人照顧，但具有行動能力之使用輪椅、助行器能力的長者；3.白天獨居，有日間需求看護者，但評估等及未達補助標準之自費民眾。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56219
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