冬至溫補別燥補，小心上火。中醫院長教進補重點，４穴位可祛寒！

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吳明珠院長表示，冬至是個陰轉陽的時期，此時陰氣、寒氣最強，過冬至後陽氣才會漸漸提升。寒氣易攻擊關節、呼吸道、心腦血管系統，民眾就常容易有肩頸痠痛、腰酸背痛、膝蓋疼痛、鼻塞、流鼻水、打噴嚏、咳嗽。也因為寒氣易使血管收縮，血壓也就容易提升，常會聽到血壓飆高、中風、心肌梗塞等問題。
吳明珠院長也特別提醒，民眾常見認為冬天、天冷之際需防範的就是低溫，但須注意的也包括溫差，以免血管急速收縮而引起中風、心肌梗塞，除了像是出門、運動、溫泉這類民眾較常注意到的，其他也包括進出開暖氣的房間、進出浴廁、離開被窩、吃完鍋物等，凡有溫差變化較明顯的都得留意。
冬至溫補別燥補，小心上火。吳明珠教進補重點更養生！
適度溫補助提升體內陽氣：吳明珠院長表示，冬至既然是寒氣最強之時，養生和進補的重點，自然就會著重在提升體內陽氣、蓄積能量。衣物穿著方面建議合身，不宜太緊，以利血循暢通。飲食方面適合溫補暖身，如羊肉、蔥、薑、蒜、人參、栗子、黑木耳、芝麻、南瓜等，而像是以上述調味的雞肉、鴨肉也很適合，適度添酒的麻油雞、薑母鴨等也都是不錯的選擇。
燥補反而容易上火惹病上身：但即便是進補，也需注意不宜燥熱。吳明珠院長強調，冬季、冬至進補重點在「溫補」而非「燥補」，因此鍋類飲食留意避免添酒過度、太多調味、麻辣、重口味等，以天然辛香料為主較佳。太多刺激的食物只是短暫的取暖，反而提升不必要的火氣、讓身體上火，增添各項疾病的風險，這尤其是有三高、心腦血管疾病的族群更要留意，盡量避免喝這類重口味的湯。
燥補後可吃些稍寒的食物調和：若真天冷想吃些麻辣等重口味鍋物或食物，吳明珠院長也建議吃完後做些調和，既然麻辣鍋易上火，餐後便吃些稍有寒氣的食物降降火，例如白蘿蔔、白菜、蓮藕、水梨等蔬果，也增添膳食纖維、顧及腸道。
進補前先了解自身體質會更好：當然，每個人的體質都會有所不同，適合的進補方式也會不盡相同，吳明珠院長也呼籲，若需真的達到適合自己的進補方式，還是先讓中醫師看看，如此補得更到位。
提升體內陽氣、蓄積能量！中醫教４穴位有助祛寒暖身。
吳明珠院長也建議，冬至、天冷之時可多按按幾個穴道，例如腳底板前約1/3中央凹陷處的湧泉穴、內踝頂點後方凹陷處的太溪穴、內腳頂點向上4指幅寬凹陷處的三陰交穴、踝肚臍下方約4指幅寬的關元穴等，有助增添體內陽氣，避免發寒。冬至保持良好的飲食習慣，適度合理的進補、養生，更有助身體健康。
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