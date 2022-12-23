醫療科技結合人文藝術　首屆關渡人文藝術週登場

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首屆關渡人文藝術週 集結科技、人文、藝術人文藥草園點燈暨關渡人文藝術週，於12月22日在關渡靜思堂前舉辦開幕記者會，並在會中進行點燈活動，而這些燈光在會後每晚都會點亮，主辦單位表示，祈願點點星光，凝聚眾人之力，用微光照亮全球黑暗的角落。
第一屆關渡人文藝術週由和信醫院、台北捐血中心、慈濟人文志業及和碩、華碩等民間團體及企業共同舉辦，期待能集結「科技、人文、藝術」的力量。和信治癌中心醫院副院長褚乃銘表示，科技、醫療的進步是來自於人類的需求，但是有了科技、醫療後，最重要的還是要有人文、藝術的元素，才不會讓生活過於單調。
透過各界支持、合作，主辦單位期盼關渡人文藝術週能形成一股共善動能，讓愛在關渡周邊社區中流轉，形成「新的社區生活方式」。慈濟傳播人文志業基金會合心精進長姚仁祿表示，雖然關渡離台北市中心有點遠，但仍希望能把它創造成一個幸福快樂的地方，再將其推廣到其他地區。
未來關渡人文藝術週也將成為每年年底最後一個週五、週六的長期運動，期望能進而推動善的影響力到全世界。
12月底嘉年華、音樂會登場 也可挽袖參與「熱血活動」關渡人文藝術週，在12月30日有人文薈萃音樂嘉年華活動，邀請到雲門舞集、朱宗慶打擊樂團、FOCA福爾摩沙馬戲團、大環男孩楊世豪等世界級的表演藝術團體演出。
寒冬中也添加熱血活動，台北捐血中心在關渡人文藝術週也會舉辦捐血活動，還有慈濟造血幹細胞捐贈驗血建檔活動。台北捐血中心企劃課長劉俊宏表示，雖然捐出的血液只占身體的十分之一，但它能夠救一條人命，在參加這些精采活動的時候，希望民眾也能一起挽袖捐血，盡一份心力。
而12月31日還有適合親子同樂的人文薈萃音樂嘉年華~親子音樂會，陣容包括朱宗慶打擊樂團、台北愛樂少年合唱團、達斯克劇團、靜思書軒小志工與大愛真健康主持人盧柏任帶動親子幸福動一動，用健康的步調過完2022年最後一天。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56296
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