出現5症狀恐是末期！　9成患者不知自己罹患慢性腎臟病

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「腰子」亮紅燈 醫病逆轉腎台灣腎臟醫學會榮譽理事長黃尚志表示，全台慢性腎臟病患者約254萬人，每8名成人中就有1人可能發生慢性腎臟病，其中三高族群占比過半。四大腎病高風險族群包含「三高者」、「肥胖者」、「吸菸者」及「長期服用止痛藥者」，風險不可輕忽，民眾要更積極關心自己的腰子，及早挽救腎功能。
然而，研究顯示96.5%患者不知自身腎臟出問題。他呼籲，台灣腎病防治之佈局，及早篩檢與積極介入極為重要，民眾可透過網站地圖找到鄰近「早期腎臟病健康促進機構」與「腎臟病健康促進機構」，容易就近接受完善的照護。
2027年腎病將攀升至300萬人台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯指出，由於人口日趨高齡化，衍生出慢性腎病的負擔。根據Inside CKD研究顯示，2027年台灣腎病人口將預估攀升至近300萬；從2021年腎病年報中也可看出，高齡透析發生率逐年上升。若不積極防治，進展至末期恐面臨洗腎、引起諸多併發症、增加醫療支出。
吳麥斯提醒民眾，國健署2022年推行「醫療院所預防慢性腎臟病健康促進與識能提升計畫」，成人預防保健「健康加值」方案，民眾可透過健檢抽血與驗尿「二項檢測」，追蹤「腎絲球過濾率」與「蛋白尿」二項數值了解腎臟健康。
腎臟紅綠燈風險圖。（台灣腎臟醫學會提供）
5症狀恐末期 「腰子」亮紅燈中華民國診所協會全國聯合會理事長陳宏麟說明，腎臟病早期症狀不明顯，出現「泡水高貧倦」五大症狀，也就是「泡」沫尿、「水」腫、「高」血壓、「貧」血、「倦」怠，可能已進展至腎病末期，恐錯失早期介入保護腎臟功能的黃金時機。特別提醒四大高風險族群要特別注意：
一、三高者：由於高血糖、血壓、血脂會加重腎臟負擔，三高患者罹患慢性腎病的機率比一般人高出近4倍，因此除了積極控制三高，更要定期追蹤腎功能。
二、吸菸者：吸菸會破壞腎臟結構，甚至引發蛋白尿，也就是俗稱的泡泡尿。而蛋白尿在初期難以用肉眼觀察，需要透過尿液檢查才能進一步分析。
三、長期服用止痛藥者：慢性疼痛患者若長期服用非類固醇抗發炎止痛藥，可能會造成腎臟的傷害，甚至引發急性腎損傷，因此更需要定期追蹤腎功能。
四、肥胖者：正常人的身體質量指數（BMI）介於18.5至24之間。若BMI≧24屬於過重，BMI≧27則是肥胖症，全台有1千萬人屬於過重及肥胖族群。過重或肥胖會加劇腎臟的代謝負擔。因此，除了積極控制體重，更要定期追蹤腎功能。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56286
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