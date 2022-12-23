這些NG抱姿、包覆恐害新生兒長短腳！　「這方式」降低機率

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小於六個月嬰兒 髖關節發育不良需治療彰基醫學中心骨科部副主任、彰基兒醫兒童骨科主任王偉勛表示，「髖關節馬鞍型吊帶」主要是使用在嬰幼兒在6個月大前的治療，針對理學檢查、髖關節不穩定，還有超音波檢查呈現2C（髖臼發育不良）、D（關節鬆脫）以上的不穩定及脫位情形。
因為髖關節要透過正確的抱姿，才能持續穩定的發展。有一些危險因子，如果胎位不正、羊水過少，或者是第一胎女生，父母兄弟姐妹有髖關節發育不良問題，都是屬於高風險的族群；原則上，一出生或是在出生後一個月發現，使用約在一到三個月左右，依照髖關節的發育不良的狀態會有所差異。
「髖關節馬鞍型吊帶」治療約一個月 嚴重延至三個月「髖關節馬鞍型吊帶」就像是一件簡單式的吊掛背心，透過魔鬼氈調整大小及鬆緊度，可以隨成長調整大小，家長在照護上的壓力會比較少。大部分地方都是鏤空的，好清潔、透氣、又通風，也不會產生太大的壓力。穿搭的時候，希望儘量除了洗澡、換尿布以外，盡量長時間穿著，好讓髖關節長期維持在一個穩定的狀態。
髖關節發育不良的情況比較輕微，大概都在四周，也就一個月左右，就會恢復到正常的角度，如果脫臼或者是比較嚴重的發育不良，穿戴時間可能會延長到3個月左右。
傳統包覆過緊 「蝴蝶衣」讓髖部有空間活動彰基醫學中心護理部護理長魏婉華表示，過去為新生兒包覆的時候，總是習慣包得緊緊的，好像木乃伊一樣，致使腿部的發展空間並沒有很大，而且很容易造成髖關節發育不良。而改良包覆的方式，讓新生兒穿蝴蝶衣、放防踢被，讓整個髖部有很大的活動空間，比較不會發生髖關節發育不良的狀況，而且不論什麼時候將包巾打開，新生兒的腳都是外展的姿勢，髖關節自然就會發育的很好。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56216
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