運動增好膽固醇、降壞膽固醇！簡單２招，防高血脂引中風、心肌梗塞。

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簡韶甫醫師表示，高血脂包含了「高膽固醇」和「高三酸甘油脂」是現代人常有的通病，原因和飲食、體重、少運動、基因遺傳、糖尿病、甲狀腺功能異常等有關。血液中的膽固醇，可分好的膽固醇和壞的膽固醇，也就是高密度膽固醇和低密度感固醇。壞的膽固醇會堆積在血管壁上，日久使得血管發炎，血管壁上形成粥狀動脈硬化班塊，增加腦中風、心肌梗塞等風險，若周邊動脈阻塞也易發生間歇性跛行。而好的膽固醇則可將堆積的壞膽固醇帶回肝臟代謝，減少這些疾病發生的機會。
高血脂不只肥胖者才會有！醫：中等身材、偏瘦也有可能。
瘦子也可能會有高血脂？值得注意的是，高血脂不是只有肥胖的人才會有的疾病，簡韶甫醫師也提醒，中等身材、偏瘦的人也都有可能會有高血脂。但高血脂並不像高血壓、高血糖、糖尿病可在家監測，也少有症狀可以觀察，只能至醫院在醫院或檢驗所抽血得到數據。但民眾往往不在意檢測結果，只知道有高血脂，卻不知道長期可能帶來的影響。
高血脂風險族群盡早檢查：因此提醒若自覺飲食習慣不正常，或是有三高、心血管疾病等疾病史，或是家族史等風險，建議盡早檢查，並積極控制膽固醇，以減少後續的併發症。
案例血壓、血糖正常，但有高血脂..簡韶甫醫師也分享，日前就有一位66歲的男性案例，身材肥胖又鮮少運動，檢查膽固醇過高，不過血壓、血糖都還在正常範圍內。在感到胸悶不適而就醫之後，才發現冠狀動脈嚴重狹窄，接受氣球擴張及支架置放手術。醫師也叮嚀案例好好控制膽固醇，以免後續再狹窄。
簡單２招控制、改善高血脂！醫：減少外食也可降脂肪攝取。
高血脂的控制、改善及治療，首重在於改變生活習慣。簡韶甫醫師建議，除了少吃肥肉、油炸食物外，也可以減少外食次數，達到降低脂肪攝取。而運動除了可以改善體態、減少內臟脂肪，也可增加好的膽固醇、降低壞的膽固醇和三酸甘油脂。
藥物方面，簡韶甫醫師建議，若經醫師評估需使用降膽固醇藥物，應遵從醫囑規律用藥，目前健保給付的降膽固醇藥物效果極佳，大部分的患者都可獲得良好的控制，少部分無法耐受藥物副作用的患者，若出現如肌肉痠痛、肝臟發炎等副作用，可和醫師討論減低劑量或改藥，切勿聽信不實廣告、民俗療法、使用偏方，以免傷錢又傷身。
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