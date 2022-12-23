7成癌友想放棄治療全因「交通」　媒合平台上線盼改善就醫之路

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偏鄉「三高」現象 7成癌友因交通不便想放治療台灣癌症基金會2019年針對北中南東四大地區進行調查，發現銀髮癌友比例高、就醫往返時間成本高、獨自就醫比例高，是偏鄉地區普遍常見的「三高」現象，而且超過7成的癌友曾因居住地交通不便而想放棄治療。
根據統計，有5成以上的偏鄉地區癌友，前往醫院接受治療至少需要花費4小時車程，尤其東部及南部地區幅員較廣，偏鄉地區因地理環境與人口組成限制，大眾運輸難以營運。
依交通部109年調查統計，除了北北基桃外，各縣市公共運輸市佔率皆未及10%，其中台東縣更只有2.9%，排名最後。在這樣的情況下，6-7成癌友會以機車代步，但癌友多為高齡駕駛而且沒有他人陪同就醫，經常暴露在不安全的就醫交通環境中。
未及時治療1年死亡率55% 應重視偏鄉就醫可近性偏鄉地區大眾交通運輸不便，醫療院所比例又低，在治療路上，需要花費更多的時間與金錢成本，也進而影響癌友治療的意願。
台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，癌症是需高頻率回診的疾病，若在確診後3個月未及時接受正規治療，一年內死亡率將高達55%，是及時就醫（18%）的3倍之多，若能持續治療，可以穩定控制病情甚至治癒。
為了避免偏鄉地區的銀髮癌友，因交通因素而中斷治療，2017年起台灣癌症基金會與富邦人壽合作推出「銀髮偏鄉 就醫無礙」交通補助計畫，並發揮社會影響力，號召大眾關注偏鄉癌友就醫可近性議題。
至今已幫助逾1,700名偏鄉癌友，而在2022年10月起，除了偏鄉就醫交通補助金外，台灣癌症基金會也與富邦人壽、中華顧問工程司合作，建立「銀髮癌友偏鄉交通媒合平台」，希望藉此幫助癌友安心就醫。
而今年更邀請金鐘得主小薰擔任守護大使，實地走訪偏鄉拍攝紀錄片，呼籲全民關注偏鄉癌友就醫可近性議題，希望社會大眾共同響應，一起幫助更多銀髮癌友，走出治療的交通困境，穩定就醫，讓他們康復的「醫」哩路不再遙遠。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56252
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