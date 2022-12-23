特企／「露Dew」顛覆料理認知　酥脆炸雞竟藏冰淇淋內餡

我是廣告 請繼續往下閱讀
每位顧客一踏進餐館，將帶給消費者主題式沉浸體驗，每位顧客將拿到一張登機證，上頭註明了前往的國家地區，亦代表今日的餐點將會帶領每個人進入主廚人生中的某段回憶裡，並由廚師團隊扮演機長，一同搭上飛機、享用餐點，「去年，我們以慕尼黑為主題，而今年底至2023，我們要帶客人去一趟加拿大的卡加利。」
主廚小時候就移民加拿大，年輕時曾與好友一同去歐洲旅行，開啟了他對歐洲食物的好奇與樂趣，今年的用餐主題會讓客人體驗到這趟前往卡加利拜訪老友、一起旅行的回憶，例如，讓顧客體驗在義大利港邊與朋友喝啤酒、吃炸物開心暢聊，其實只要仔細了解「露」的菜單，別出心裁的餐點絕對引起好奇，廚師團隊在上菜時會一一介紹餐點，消費者也能直接在板前看到廚師做菜的過程，不過實際品嚐後，雖感覺到陣陣滋味鋪滿舌頭、韻味湧上心頭，但神奇的是，每一口吃下的食物，和你原先認為的卻完全不同。
比方說，主廚好友的先生對乳製品過敏，因此這次菜色中所有料理，包含優格，都沒有加入任何乳成分，卻巧妙地用其他食物或香料襯托出奶香味。而每一道菜名其實是主廚的回憶手札，將每道菜集結成一段完整故事，其中「第一天，在櫛瓜最後通牒前」這道料理，以椰子殼碗盛裝蘑菇凝膠凍，就如同冬季-10˚C的加拿大，淋上可自主選擇的冷或熱椰奶湯頭，絲滑入喉，厚實榛果碎包裹著松露一同入口，微鹹酸口感與濃郁松露香氣層次從口腔蔓延開。
主廚也推薦「不可思議的風味與畫面，海灘重現」，所使用的圓形餐盤，造型是海浪波紋狀，像是海邊的縮影，入口即能品嘗到沙子濕潤的顆粒感，溪蝦酥脆，就像漫步在海水未觸及的乾沙區域，服務人員再淋上牡蠣高湯，變為追逐海浪時踩踏的濕潤沙子口感，及外觀「擬真的貝殼」吃起來卻是細緻綿密的冰淇淋口感，伴隨著淡淡地煙燻炭烤香氣。
神秘有趣的餐點還有這一道：乍看之下宛如剛出爐酥脆的炸雞，但內部卻另藏玄機！一口咬下會發現竟是「冰淇淋內餡」口感綿密紮實，堪稱相當精緻的甜點，裏頭以培根及椰奶煉乳復刻還原出「雞骨頭」樣貌，外層則以榛果白巧克力為基底所創作出來的「炸雞皮」，炸雞料理開放外帶，讓消費者也能分享給親朋好友。此外，為慶祝聖誕節及新年，若4人前來消費用餐，店家即贈一瓶紅酒。主廚亦會在用餐當天依不同的當季食材，額外創作出不同的料理或小點，從口感至外型都給予用餐者們顛覆味蕾的驚喜體驗。