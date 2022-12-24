聖誕節別宅在家！動漫《JOJO》特展開跑 經典場景全還原
聖誕節假期不知去哪嗎？改編自日本漫畫家荒飛彥作品的《JoJo 的奇妙冒險》動畫近期迎接10週年，代理商木棉花也舉辦「JOJO的奇妙冒險《黃金之心》動畫十週年特展」，從12月23日起於松山文創園區五號倉庫開展，展區有許多動畫故事的細節重現，共分為「血脈區」、「啟動區」、「重現區」、「冒險區」等，特展將一路開放至2023年3月5日，喜愛《JOJO的奇妙冒險》的粉絲，千萬別錯過全台首次，也是動畫十週年的特展唯一場。
記者張志浩/綜合報導
木棉花表示，此次十週年特展12月22日有搶先開放，讓500名粉絲先睹為快，除了實體展區令人驚艷，讓粉絲一次拍個夠，更有為了特展全新製作、從日本空運來台的父女檔「空條承太郎、空條徐倫」，以及台灣首次現身「東方仗助」共三座精緻等身公仔亮相，精細程度讓現場粉絲直呼「太感動了！充滿動畫細節，超有愛！一定要來拍！」
木棉花提及，展覽共有四大展區。第一區「血脈區」將呈現從第一季《幻影血脈&戰鬥潮流》至第六部《石之海》，由血脈貫穿而展開的獨特世界，「JOJO」字樣大型裝置及每部作品靈魂人物於此區揭開序幕，一同回顧動畫的精采故事。第二區「啟動區」將展出《JOJO的奇妙冒險》「製作複製原畫」，淬鍊十年來的動畫精華，精選破百件原畫，搭配萬花筒般的場景設計，絕對讓粉絲目不暇給。
第三區「重現區」還原作品經典場景，進入展間猶如走入《JOJO 的奇妙冒險》歷史中的每一場宿命，共有６間展間，率先公開以「徐倫」量身設計的場景，徐倫替身能力「石之自由」線體圍繞展區，搭配充滿螢光色的街頭塗鴉風格，監獄潮流感瞬間帶出！第四區「冒險區」回顧五季動畫精彩片段，重溫作品帶給我們的感動與勇氣。喜愛《JOJO的奇妙冒險》千萬別錯過全台首次也是動畫十週年特展唯一場，詳情請至官網查詢。
JOJO的奇妙冒險《黃金之心》動畫十週年特展活動資訊：
- 活動檔期：2022 年12月23日至 2023 年3月5日（除夕休館一日）
- 活動時間：10:00~18:00（最後入場時間17:30）
- 活動地點：松山文創園區 五號倉庫
- 官方粉絲專頁：Facebook搜尋【JoJo的奇妙冒險 黃金之心特展】
- 活動官網：