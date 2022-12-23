變胖、易累當心是高血脂症初期　中醫２療法助逆轉

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體內膽固醇過高 常罹患心血疾病高血脂是現代的隱形殺手，初期的病人不會有明顯的不適，大多是體重增加、容易疲倦等症狀，通常因為其他慢性病，如高血壓、糖尿病、心血管疾病等抽血檢查時才發現高血脂症。高血脂是血液中脂肪含量過高，血液中的脂肪包含膽固醇及三酸甘油脂等，台南市立醫院中醫部張維麟醫師表提醒，若是體內膽固醇過高，容易堆積在血管壁，使得動脈硬化或血管狹窄加罹患心血管疾病、腦中風以及腎病的機率。
營養過剩「痰濕淤積」 健脾助運改善張維麟醫師表示，高血脂症在中醫的角度多為痰濕淤積，現代人飲食多肥甘厚味，過剩的營養造成人體脾胃的運化功能失常，使得多餘的養分無法吸收或排出堆積在體內。中藥的治療方向多以健脾助運為主，搭配活血化瘀藥來幫助人體排出多餘的痰濁。
預防高血脂上身 中藥飲+穴位按摩有幫助張維麟醫師指出，預防高血脂可透過穴道按摩與中藥調理、飲食控制、運動三種方式。如限制動物性脂肪及高熱量精緻食物的攝取，以及養成333運動的良好習慣之外；平時也可以利用穴位按摩，以指腹按壓足三里、豐隆及三陰交等穴道，每天兩次、每次3-5分鐘，強化脾胃的運化機能，或者飲用去油消脂茶整腸健胃幫助身體排除痰濁，作為補充手段來維持健康的身體。
去油消脂茶做法：山楂2錢、陳皮2錢、丹參1錢、洛神花2錢、決明子3錢、白茅根1錢，水2000cc煮滾後悶煮30分鐘，可分多次飲用，一日一帖即可，不可多食。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56213
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