2022十大暖新聞！麥當勞破例早上賣炸雞　他拼命救林志穎

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2022年1月7日時，連鎖服飾店NET台南新營、佳里、永康三間門市封館，為了就是讓家扶兒童們能夠開心挑選自己喜歡的新衣服，而NET自2009年莫拉克風災後，已經連續13年捐贈愛心提貨券，給全台各地家扶中心的小朋友，每人有2000元額度，善舉讓不少網友感動喊「這是NET最讓人敬佩的原因」、「每年都看到NET送衣服的新聞，很感動」。
二、兒衝全聯突狂掃零食！一回家揭「用途」撩爆媽
2022年1月25日，一位小朋友下課後跟著媽媽逛全聯，沒想到媽媽在中途，拿了幾包生理期用的熟睡褲，小兒子見狀，便在逛零食區時了許多巧克力餅乾放進籃子。
回家後媽媽看著兒子沒有拿起這些巧克力餅乾，不禁疑問「怎麼不吃呢？」沒想到兒子隨即化身小大人「你只要拿了那個內褲（熟睡褲）就都會肚子痛，上次爸爸說吃巧克力才會好，所以是給妳吃的！」超帥氣的行為感動了原PO及其他1.5萬多位家長。
三、蛋糕送達「客人已離世」！外送員淚奔出醫院 結局惹哭人
2022年4月15日，一位外送員在臉書社團《外送員的奇聞怪事》分享，傍晚接到一張訂單，要將一個生日蛋糕送往醫院，沒想到抵達後剛詢問護理師，就發現取件人寫的病房門口，已有一些人在哭泣，才驚覺生日當事人「才剛走掉」，事後打給取件人，希望蛋糕由原PO自行處理，最終他也將蛋糕分送遊民，希望能將這份溫暖傳遞下去。
不少網友也紛紛回應、「別想太多，也謝謝你的善心，把愛的蛋糕延續了」、「有點感動，來不及吃的蛋糕，就分給別人吧」、「一樣身為外送員，佩服你的處理方式，如果是我可能完全不知所措」。
四、是他救出林志穎父子！特斯拉火燒車 驚險救援過程曝
2022年7月20日，男星林志穎駕駛一輛白色特斯拉model x，於桃園市中正北路，因不明原因撞上機車分隔島，車頭短時間內起火燃燒，現場民眾連忙上前救援將駕駛者與孩子從車內拉出。
《NOWnews》也獨家訪問到當時在現場救援的吳明政先生，他表示自己先救出了小孩，第一時間也有另一名工人衝去拿滅火器，最後在現場所有人的合力之下，一起將林志穎從起火的車輛中拖出。
吳先生回憶道「當時情況相當緊急，根本看不出來那是林志穎」。對於網友表示「善人有善報」，吳先生則回應「這是人的本性，我沒有大家想像的這麼偉大」但其不顧危險捨命拯救林志穎父子，還是讓不少網友相當敬佩。
五、余苑綺「抗癌期間善舉」曝光！友揭2人互動：她無比溫暖
余天及李亞萍的二女兒余苑綺，在2022年8月21日因直腸癌病逝，許多人相當不捨之外，她生前各種善行也被提及。而在8月20日時，友人招名威曾揭露余苑綺「抗癌期間的善舉」。
招名威提到幾年前自己帶小朋友去榮總回診時，常會在兒童門診和余苑綺夫妻一起排隊，「當時她已經開始化療，但總是會讓座老人家，也不會對人視而不見，有時人潮擁擠或是排隊時間攏長，她也就是靜靜坐在旁邊陪著小朋友，和大家一樣一等三四個小時，不會大聲嚷嚷像些大媽似的那樣想爭取權益什麼的」。招名威認為「如果真的認識余苑綺，你們會知道她是無比的溫暖謙虛有禮貌」。
六、身障男橋下躲雨！3青年「細心幫穿雨衣」 畫面超感動
2022年9月12日，當時台灣周邊有颱風生成，外圍環流帶來的一陣陣大雨。就有民眾在台中大慶車站，目睹一位坐著電動輪椅的先生受困在陸橋下。
沒想到不久後，突然有4位騎著機車的學生，將車停在路邊討論騎車路線，而電動輪椅的先生見狀也上前尋求協助，學生們二話不說開始合力幫忙，細心幫忙穿好雨衣，甚至還拍了背面的照片給電動輪椅的先生確認是否穿戴正確。
目睹了這景象，也讓不少網友動容「台灣最美風景」、「哪所學校的好學生有人認得出來嗎？應該找一下，好好表揚他們」。
七、麥當勞破例「一早做薯條炸雞」！只為小孩告別式
麥當勞在早上10點半前是早餐時段，一般不會提供薯條、炸雞等餐點，不過在2022年10月21日，板橋雨農餐廳店卻破例。早在9點就開始製作炸物。原因是一位爸爸想在孩子告別式當天，送上炸雞、雞塊、薯條等熱食，讓孩子能吃完生前最愛的食物，再走上最後一程。最終爸爸也貼出告別式現場的照片，並再次感謝麥當勞板橋雨農店的幫忙，讓他得以順利祭拜小孩，「完成爸爸的心願」。
八、日本PK賽遭血洗！隊長跪地痛哭 愛女「上前擦眼淚」超暖心
2022卡達世界盃，在16強的賽事中日本對決克羅埃西亞，前者不幸在PK大賽落敗。賽後日本球迷、球員全部哭成一片，隊長吉田麻也跪地痛哭時，他的三個孩子紛紛走上前安慰，其中一名女兒見父親落淚還伸手為他擦去淚水，讓人看了大為感動，全場球迷見狀也開始吶喊，為日本隊本屆出色表現獻上喝采。
九、國一弟緊握2百元買麵包 ！「1句話」讓店長秒落淚
冷冷冬天卻充滿暖暖的善意！桃園中壢一間麵包店，一位弟弟從小到大都會來店內撿紙箱做回收的弟弟，今年他已經國一，過去店家也常常請弟弟吃麵包。而在2022年12月16日時，弟弟卻突然拿著幾張百鈔進店要買麵包，隨後更開口向店長表示「妳不要請我吃，妳也很辛苦」，過程曝光引起上萬名網友動容。
十、阿根廷奪冠遊行最感人一幕！流浪漢獲梅西球衣 喜極而泣跪地
振奮人心的暖能量！球王梅西（Lionel Messi）帶領阿根廷在2022卡達足球世界盃奪冠，成功捧起大力神杯，更讓阿根廷陷入舉國狂歡的狂潮。然而在遊行隊伍的角落，卻出現最感動人心的一幕。
一位赤裸上身的流浪老翁，拉著載滿家當的拖車，在街上觀賞著全國民眾嗨翻天，正在歡慶國家捧起睽違36年大力神盃。而一旁的幾位年輕人看到老翁，則上前擁抱他共享喜悅，更有一位帽子哥，直接脫下身上的梅西球衣，送給老翁要他穿上，讓他更能一同感受國家奪冠的喜悅。