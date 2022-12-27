特企／上百位學生集結！新北青年城市論壇培育未來新領袖

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此次新世代青年城市論壇以「打造新視界」為主軸，邀請銓安智慧科技—蕭志平協理、未來巢科技營運總監—許旭安、Simmpo簡單貼創辦人許展榕等講師，以最新元宇宙趨勢、NFT等議題，與現場近200位學生領袖分享。銓安智慧科技 蕭志平協理鼓勵同學在學生時期就成為行動家！未來仍會有許多需要被解決的問題，若同學能從現在就開始思考並找出解決方法！那麼在這一刻起，就已經是有創業能力的行動家！未來巢科技營運總監—許旭安則鼓勵學生不要害怕AI，學習聰明的運用AI才能更好的找到未來的突破口！而Simmpo簡單貼創辦人許展榕也以自身經驗鼓勵學生，「新科技」從發現需要開始！自己原本也是什麼都不會的Nobody，但持續堅持、不怕失敗，終能找到出路。
除了台上精彩講員分享外，為讓學生實際感受科技魅力，於論壇會場中也設置超過十個五新主題體驗館，其中「Alpha sheep」、「HTC VIVERSE」主題館，讓同學現場透過NFT技術和Web3社群，跨入元宇宙世界，打造次世代元明星。「WeTeach探索教育平台」體驗區也設計趣味桌遊幫助學生探索職涯，找到未來不同的可能。
兩天活動超過百位同學正面評價，黃爰蓁同學表示：「這次的論壇讓我了解到原來在生活中就存在許多機會，講師們的分享讓我收益良多，希望未來學弟妹也能參加」絲瑞恩同學說：「我原本覺得科技離我很遙遠，因為國、高中的資訊課程對我來說非常困難。但在這兩天的論壇裡，講師在分享資訊科技、未來趨勢時真的非常有趣！讓我學習到很多，真的很喜歡！」吳雅嫻同學分享：「在兩天論壇裡學習到很多，自己已經是連續參加兩年了，每一次參加都覺得很值得！」
青年共創發展協會蔡岡廷理事表示，疫情加速科技與媒體發展，進入元宇宙世代勢在必行，鼓勵學生成為青年行動家，讓協會幫助大家掌握趨勢，運用五新跨領域能力化危機為轉機，成為元宇宙領袖人才。協會也會持續與學校合作引入更多外部資源，幫助學生迎向未來。